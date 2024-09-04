Въезд в Сиверский через Межно отремонтируют в сентябре

Въезд в Сиверский через Межно (Шоссейная улица, проспект Героев) - участок длинной дороги от Волосовского до Тосненского района через Гатчинский. Дорожникам предстоит уложить почти 7 км нового асфальта, укрепить обочины, установить знаки, сделать разметку. Выход фрезы запланирован на 9 сентября. Техника пойдет со стороны Выры.

Работы будут выполняться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, это 3-й большой ремонт в Гатчинском районе в этом году. Первый - это почти 20 километров между Куровицами и Гатчиной (первый слой асфальта готов, сейчас здесь идет монтаж остановок). Второй - участок между Вырицей и Кауштой (новый асфальт уложен, разметка нанесена, осталось поставить знаки и расчистить кюветы).