АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Гатчинского и Тосненского районов об услуге «Домофон» компании ООО «ИНТЕРКОМ СПБ»

На основании договора услуга «Домофон» включена в единый платёжный документ, который направлен клиентам АО «ЕИРЦ ЛО» в Тосненском и Гатчинском районах Ленинградской области.

На текущий момент АО «ЕИРЦ ЛО» выявлен ряд адресов, по которым услуга обслуживания домофона начислена не корректно.

До момента выявления полного перечня адресов с ошибочным начислением по услуге «Домофон», оплата в адрес ООО «ИНТЕРКОМ СПБ» по всем лицевым счетам остановлена.

Обращаем внимание! Начисления, выставленные по строке «Домофон» от ООО «ИНТЕРКОМ СПБ» в едином платёжном документе за август 2024 года в Гатчинском и Тосненском районах не действительны, договор оферты не считается заключённым!

В случае, если клиенты уже произвели оплату квитанции с услугой «Домофон» от ООО «ИНТЕРКОМ СПБ», уплаченные на услугу «Домофон» средства будут зафиксированы как переплата и перераспределены между другими услугами в квитанции на следующий период (месяц), либо по заявлению плательщика возвращены.

Например, сумма в квитанции составляет 5085 рублей, 85 рублей – это плата по услуге «Домофон». Клиент произвёл оплату единого платёжного документа в полном объёме – 5085 рублей – в этом случае, 85 рублей будут направлены на оплату в следующем месяце.

Для возврата платежей, просим Вас обращаться в территориальное управление/клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО». Перераспределение платежа на иные услуги писать заявление не нужно, оно произойдёт по умолчанию при отсутствии заявления на возврат.

Отправить заявление можно дистанционно, через сервис «Задать вопрос» на сайте https://epd47.ru/. Бланк заявления можно скачать по ссылке https://epd47.ru/wp-content/uploads/2024/09/Obrazets-zayavleniya-v-territorialnoe-upravlenie-1.pdf

Дополнительно информируем, что в Личном кабинете клиента АО «ЕИРЦ ЛО» https://lk.epd47.ru/ можно произвести оплату по конкретным услугам, тем самым исключить оплату в адрес ООО «ИНТЕРКОМ СПБ». Для этого необходимо в Личном кабинете клиента при оплате выбрать «Ввод оплаты по услугам».

АО «ЕИРЦ ЛО» приносит клиентам извинения.

По вопросам наличия услуг ООО «ИНТЕРКОМ СПБ» по Вашему адресу просим обращаться в компанию - https://intercomspb.ru/.

Территориальное управление АО «ЕИРЦ ЛО» Гатчинский район (г. Гатчина)

Руководитель Малышева Нина Олеговна

Адрес: 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова д. 23.

Контактные телефоны 8 (813-71) 4-56-00

Электронная почта gatchtu@epd47.ru

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