Дизайн-код Гатчины и туристический налог

В бизнес-инкубаторе в Тайцах 28 августа собрались гатчинские предприниматели, сотрудники администрации, представители Ассоциации ветеранов СВО, чтобы обсудить целый ряд накопившихся вопросов. Участие в заседании приняла глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева.

Приветствуя собравшихся, Елена Рулева заметила, что очень любит Гатчину, но бывать здесь приходится нечасто – жалоб и обращений из Гатчинского района приходит немного. Она напомнила, что в Ленинградской области есть государственный орган, стоящий на страже прав предпринимателей. И если до недавнего времени работа уполномоченного была связана с контрольно-надзорной деятельностью, то сегодня вектор работы контролеров сместился от наказания к консультированию и профилактике. Тем не менее, проверки есть и будут, поскольку обнаружено большое количество индикаторов риска.

- Если в отношении вас назначена проверка, то с вашего письменного согласия уполномоченный по защите прав предпринимателей может принять участие, и я или мои юристы обязательно окажут вам помощь, – подчеркнула Елена Рулева. – Если вы захотите оспорить какое-то решение, уполномоченный имеет право изложить свою позицию, и контролирующий орган обязан будет дать на это ответ. Если в отношении предпринимателя возбуждается дело об административном правонарушении, уполномоченный может быть допущен в качестве защитника на стороне предпринимателя. Также возможно и участие в качестве третьего лица в судебном разбирательстве.

Нужен ли Гатчине туристический налог?

О введении с 1 января 2025 года в налоговую практику туристического налога говорил заместитель начальника департамента бюджетной политики комитета финансов Ленинградской области – начальник отдела анализа и прогнозирования доходов Сергей Козлов. Он пояснил, что туристический налог – это третий местный налог, кроме земельного и налога на имущество физических лиц, поэтому его судьба полностью в руках органов местного самоуправления.

Чтобы налог начал действовать в следующем году, принять его нужно до 1 декабря текущего финансового года. Налоговая ставка – также прерогатива местного совета депутатов; она дифференцирована, предел – 5%. Налогоплательщиком выступает организация, которая оказывает услуги по размещению туристов – это гостиницы и т.п., если они включены в федеральный реестр и имеют право удерживать с постояльцев этот налог.

Как пояснил Сергей Козлов, у крупных туристических регионов – таких как Краснодарский край и Санкт-Петербург возникло много вопросов по поводу налога. По существу, для бюджета Гатчинского муниципального округа этот налог не будет спасением, исходя из туристического потока, номерного фонда и т.д. А для плательщиков создаст лишние юридические и налоговые сложности.

- До 1 декабря время еще есть, надо взвешенно подойти к вопросу, чтобы не создать помех бизнес-сообществу, а то денег не соберем, а проблем можем породить, – подытожил Сергей Козлов.

Гатчину пригласили в Ассоциацию малых городов

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова представила предпринимателям предложение о включении Гатчины в Ассоциацию малых туристических городов России.

Ассоциация малых городов была создана в 2007 году, и на сегодняшний день туда входит 17 городов России. В их числе всем известные Мышкин, Углич, Тобольск, Елабуга, Суздаль и Елец и такие города, как Боровск, Гороховец, Кунгур, Верхотурье и прочие. Цель благая: сохранять и популяризировать богатое историческое и природное наследие, но при этом большой упор делается на поддержку местных предпринимателей, создание современных объектов гостеприимства и т.д.

Требования для включения в Ассоциацию достаточно обширны, и Гатчина полностью им соответствует: у нас богатое культурное наследие, есть инфраструктура (отели), численность населения города не превышает 150 тысяч человек. Процесс вступления длительный и многоэтапный, решение принимается всеми членами Ассоциации после экспертизы на территории города. Удовольствие состоять в Ассоциации малых городов обойдется Гатчине, примерно, в 150 тысяч рублей в год. В эту сумму входят ежегодный целевой и членский взнос.

В чем выгода? Подразумевается продвижение продуктов и услуг города через включение в проекты, содействие в реализации собственных проектов, помощь опытных федеральных и региональных экспертов. Мария Титова подчеркнула, что вступление в Ассоциацию без решения гатчинского бизнес-сообщества нелогично – именно предприниматели являются главной движущей силой туристической отрасли.

Выслушав доклад, участники заседания задали вопросы о примерах конкретной помощи Ассоциации малым городам: какой из 17 городов-членов этого объединения за 17 лет существования Ассоциации «продвинулся» благодаря своему членству? Если не брать в расчет самодостаточные Суздаль, Углич и т.п. И ответа на данный вопрос нет.

Дизайн-код и вывески

Заместитель председателя гатчинского комитета строительства и градостроительного развития территорий Наталья Медведева довела до сведения собравшихся информацию о разработке дизайн-кода города Гатчины, который включает в себя требования и рекомендации к внешнему виду и размещению конструкций для информационного оформления организаций на фасадах, кровле зданий и прилегающих к ним территориях.

Она рассказала о муниципальной услуге по установке информационных вывесок согласно дизайн-коду, которая оказывается в течение десяти дней. Несогласованный внешний вид нестационарных торговых объектов и самовольное размещение вывесок на фасадах зданий влекут за собой административную ответственность и штраф в размере от 500 до 40 тысяч рублей.

Как заметила Наталья Станиславовна, пока наказаний не применялось, когда предприниматель просит время на замену вывески, ему идут навстречу. И даже сетевики стараются соблюдать требования дизайн-кода и меняют расцветку своей наружной рекламы – как, например, «Пятерочка» и «Магнит».

...Также на совете предпринимателей шла речь о трудоустройстве инвалидов, о контроле вывоза ТКО при выдаче права на размещение нестационарных торговых объектов.

Екатерина Дзюба