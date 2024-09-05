«Лето. Парк. Кино», до свидания!

Живописный кинофестиваль под открытым небом проходил в Гатчине всё лето. Каждую субботу у Водонапорной башни, на фоне живописной природы Приоратского парка бесплатно показывали шедевры советского и российского кинематографа - художественные и документальные ленты, добрые фильмы и сказки для детей.

Как говорят организаторы кинофестиваля — сотрудники Паркового агентства Ленинградской области, этим летом на его долю выпало немало дождливых суббот. И все же никто не унывал, продолжая радовать зрителей замечательно теплыми и атмосферными встречами. Гостей фестиваля всегда ждали комфортные пуфы и стулья, тёплые пледы, вкусный стритфуд. Хорошее настроение перед каждым вечерним кинопоказом создавала живая музыка в исполнении талантливых вокалистов и музыкантов. Пред зрителями выступали лауреаты международных конкурсов, артисты мюзиклов, педагоги по вокалу и актерскому мастерству. Фанаты и знатоки советского кино могли принять участие в тематических квизах.

Новшеством этого сезона стали выступления на летней эстраде юных зрителей, объединенные названием «Приоратская звездочка».

- Мы дали возможность нашим юным зрителям показать свои таланты на сцене, - говорит начальник сектора культурных программ Паркового агентства Станислав Беляков. - Они пели, танцевали, а мы им предоставляли все, что нужно для выступления — сцену, музыку, экран, микрофон.

На закрытии пятого сезона фестиваля его гостей ждали новинки отечественного кино — фильмы «Холоп» и «Бременские музыканты». Последним фильмом стала картина «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии великого российского путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. Кстати, в этот вечер предполагались даже полеты на огромных воздушных шарах для всех желающих. Но, увы, их пришлось отменить из-за разыгравшейся непогоды.

Тем не менее, финальная киносуббота состоялась, зрителей было много. Укутавшись в пледы и время от времени укрываясь от ливня под навесом или деревьями, зрители смотрели замечательные фильмы, учились сценическому бою на джедайских мечах, лепили пластилиновых зверей, пели любимые песни и провожали лето.

По уже сложившейся традиции, в этот вечер прошла викторина в стиле wow-quiz «Кино и музыка СССР». Все вместе вспоминали и угадывали лучшие фильмы и песни советского прошлого. Зрители разделились на несколько команд, а победители получили сладкие призы от организаторов фестиваля.

Как отмечают организаторы фестиваля, интерес к нему заметно растет, ведь растет и сам его уровень. Так, например, в этом году партнером команды «Лето. Парк. Кино» стала кинокомпания «Централпартнершип», которая предоставляла возможность показать лучшие фильмы.

- У нас стало больше зрителей, наша программа стала более разнообразной, - говорит ведущий специалист по связям с общественностью Паркового агентства Мария Герман. - У нас проходят концерты, к нам приезжают гости из Петербурга и других регионов. Наша площадка постоянно расширяется, мы объединяемся с другими областными проектами. В этом году нас подвела погода, и мы будем думать, как в следующем сезоне сделать так, чтобы нашим зрителям было более комфортно.

- В целом мы довольны прошедшим сезоном, - отметил Станислав Беляков. - Все, что было нами задумано, мы выполнили сполна.

Организаторы самого душевного фестиваля в Гатчине получили множество теплых отзывов от благодарных участников этого замечательного проекта. Вот только несколько из них:

Марина: «Какие вы молодцы! Спасибо за летнее кино! С огромным удовольствием уже несколько лет подряд мы приходим в парк смотреть кино! Это так круто, что вы есть!»

Лидия: «Были у вас под палящим солнцем и под ливнем. Спасибо вам за возможность на свежем воздухе приятно и интересно провести вечер всей семьёй!»

Наталья: «Я и не знала, что организаторы еще и поют, да так профессионально и душевно! Спасибо вам за это прекрасное киношно-развлекательное лето. Ходила по субботам как на работу. Ждем следующего года с нетерпением. Удачи вам и новых зрителей!»

Альбина: «Ребята, вы - большие молодцы! Несмотря на дожди, почти на каждой игре мы каждый раз получали большое удовольствие. И даже сомнений не было, приходить или нет, глядя на очередной дождливый прогноз. У вас всегда было очень уютно, атмосферно и по-домашнему. Спасибо вам большое!»

Юлия Лысанюк