В Гатчине прошла «Ярмарка спорта»

На IX«Ярмарке спорта» было представлено более 20 спортивных организаций. По традиции здесь же проходила сдача нормативов ГТО и подвижные игры.

Спектр предложений на ярмарке был впечатлительный – от единоборств до спортивных танцев. В списке участников - «Академия Детского Футбола», «Гатчинские пробежки», Гатчинский Дворец молодежи, детская школа плавания «YouSwim», спортивная школа для детей Анны Шутовой, Федерация экстремальных видов спорта и другие.

В этом году впервые участников и посетителей «Ярмарки спорта» объединил квест или «игра по станциям» с приятным призовым фондом. При входе на стадион «Спартак» волонтер вручал флаер-бегунок. Пройдя все организации и собрав как можно больше их символов на флаер, участник получал приз за активность.

Чтобы получить отметку в маршрутном листке, нужно было не только познакомиться со спортивной школой или секцией, но и пройти испытание. Например, с пловцами – сделать несколько физкультурных упражнений. С борцами - отжаться или попрыгать на скакалке. Там, где не справлялись дети, на помощь приходили родители.

В это же время во всех уголках футбольного поля мальчишки и девчонки гоняли мяч и били по воротам.

Много желающих было примерить костюм для фехтования и тут же сразиться с соперником. Или, например, овладеть техникой вязания туристических узлов.

А еще ребят привлекли шахматы и шашки: свободных мест за столиками не наблюдалось.

«Игра по станциям» помогла познакомить родителей и детей с максимальным количеством спортивных предложений. Такой «рекламный ход» для «Ярмарки спорта» предложил Гатчинский Дворец молодежи. Он же силами студийцев и волонтеров организовал игру, а также другие праздничные события.

В показательных выступлениях приняли участие Гатчинская школа борьбы, Районная спортивная школа «Юность», студия акробатического рок-н-ролла и несколько гатчинских студий танца и фитнеса.

Татьяна Можаева