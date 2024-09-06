Осенний праздник урожая

Ленобласть хлебосольная

На входе в выставочный центр «Экспофорум» меня встречает необычный персонаж – новый символ «Агроруси», белый и пушистый Агрогусь! Рядом с симпатичной ростовой куклой суетится команда волонтёров – ребята помогают посетителям сориентироваться в бесконечной череде выставочных залов и палаток с товарами. Вокруг многолюдно, ведь на «Агрорусь» приезжают не только бизнесмены и чиновники – ярмарка привлекает жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга возможностью приобрести качественные продукты и товары для дома и дачи.

Изюминкой выставки каждый год становится День Ленинградской области. Вот и в этот раз центральную галерею «Экспофорума» заняли стенды районов и предприятий 47-го региона. Ленинградцы привлекали внимание отборной продукцией и задорными творческими номерами. Например, Лужский район представил линейку сидров с помощью фокусника, в руках которого то появлялись, то исчезали бутылки с фирменным напитком. Выборгский район подошёл к делу «консервативно» – на их стенде проходил мастер-класс по созданию закруток и других консервов на зиму под руководством опытного повара. А Ломоносовский район подготовил зарисовку под названием «Любовь и голубика»: презентация лесной ягоды увенчалась ремейком танца Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивой». Зрелый виноград под ногами артистов заменила спелая голубика.

– У итальянцев виноград, а у нас свой «суперфуд» – так сейчас говорят про продукты, обладающие повышенной питательной ценностью и несомненной пользой, – делится со мной представитель Ломоносовского района. – Вино из неё тоже делают, у нас есть и такой опыт.

Всего же участниками Дня Ленобласти стали около 100 сельскохозяйственных и пищевых предприятий, а также почти 57 фермерских хозяйств и предприятий 47-го региона. Это более 1000 участников и 10 тонн продукции, которую можно было продегустировать и по желанию приобрести.

Деловые решения

Для Ленинградской области «Агрорусь» — это ещё и место подписания крупнейших соглашений в сфере АПК. В этом году форум пополнил инвестиционный портфель 47-го региона на 12,5 млрд рублей.

Ярким примером цифровизации отрасли стало соглашение Ленинградской области с компанией «Пространство Софт». Предприятие займётся разработкой маркетплейса – виртуальной витрины для продукции ленинградских фермеров, а заодно и продвижением этой продукции в Интернете.

– Современные условия диктуют новые формы работы на рынке. Сегодня наши производители активно используют цифровые платформы для реализации своей продукции. Подписанное соглашение позволит нашим аграриям увеличить продажи, снизить затраты на продвижение и реализацию производимой ими продукции, – подчеркнул зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Ещё пять соглашений затрагивают реконструкцию и расширение действующих молочных хозяйств региона: «Гатчинское», «Осьминское», «Красноозёрное», «Сельскохозяйственное предприятие Андреевское» и «Березовское». Эти проекты в совокупности увеличат молочное производство в Ленинградской области на 16 900 тонн в год, поголовье вырастет на 2 220 голов, будет создано не менее 50 новых рабочих мест.

А во Всеволожском районе силами «ОП МПК «Норильский» будет построен новый мясоперерабатывающий завод полного цикла. Предприятие будет выпускать 2,4 тыс. тонн продукции в год и обеспечит работой более 150 человек.

— Если перед выставкой у нас был инвестиционный портфель из 100 проектов на 50 млрд инвестиций, то по итогам выставки у нас инвестпортфель составляет 117 проектов и уже 62,5 млрд инвестиций, то есть мы ежегодно растём. И дело вовсе не в деньгах: ведь это не просто проекты, а свежая и качественная продукция, которая приходит на прилавки ленинградцев, петербуржцев, да и всей страны. Самое важное, что мы развиваемся и начинаем производить такие продукты питания, о которых раньше даже думать не могли: к примеру, креветки и чёрная икра. И все же главное наше достижение — профессионалы, которые работают сегодня на нашей ленинградской земле, — подвёл итоги Дня Ленобласти на выставке «Агрорусь» губернатор Александр Дрозденко.

Ярмарка продолжается

Впервые организаторы «Агроруси» решили не ограничиваться тремя днями деловой программы. Несмотря на окончание официальной части конгресса, в «Экспофоруме» до 8 сентября продолжат работу выставка сельскохозяйственных машин, детские аттракционы, фуд-корт и ярмарка фермерских продуктов. Товары на любой вкус — от рыбы до мёда — предлагают приобрести более 250 фермеров из разных регионов России. Среди эксклюзивов – авторский сыр, который в Ленобласти делают в Волосовском и Выборгском районах.

— Рады, что сегодня стали частью такого важного события. Выставка оказалась не только полезной, но и невероятно вдохновляющей. Мы обменялись опытом с коллегами и узнали о новейших тенденциях. «Агрорусь» вдохновляет нас на дальнейшее развитие и новые достижения, — поделилась эмоциями с «Ленинградской панорамой» фермер и соучредитель семейной сыроварни Анна Литвина. — А вообще всегда приятно рассказывать о своём деле, ведь люди подходят, спрашивают. Наша продукция имеет спрос, разве это может не радовать?

На ярмарке есть и другие ленинградские деликатесы – вкусные и полезные. Например, в палатке МПК «Потанино» предлагают попробовать богатые белком паштеты и натуральную тушёнку из говядины, свинины, индейки, а предприятие «Козья ферма» порадует обилием сыров и йогуртов на основе гипоаллергенного козьего молока. Не менее полезен и копорский иван-чай, в котором, как известно, больше витамина С, чем в лимоне и других цитрусах. Вот так пройдёшься по ярмарке – и соберёшь «корзину здоровья» на всю предстоящую зиму!

Кстати, на ближайших выходных гостям приготовили приятный сюрприз: 7 сентября на главной сцене выступит со своими хитами известная группа «Лицей».

Добраться до «Экспофорума» можно бесплатно, от метро «Московская» ходят специальные автобусы-шаттлы.

Ксения Бондаренко

Фото автора и пресс-службы правительства ЛО