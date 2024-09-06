В Гатчине появится новый туристический объект

23 метра красоты и вид на город сквозь стеклянный купол — в Приоратском парке Гатчины начинаются реставрационные работы на Водонапорной башне.

«После реставрации это будет знаковое место для Гатчины и одна из лучших видовых точек в городе, доступная круглый год», - поделился заместитель председатель правительства Ленобласти Владимир Цой поделился планами реставрации объекта культурного наследия федерального значения.

В этом году выполнят первоначальную вычинку стен и установят временную кровлю, чтобы специалисты могли зимой реставрировать интерьеры башни, которые в будущем превратятся в музейные.

В следующем году отреставрируют фасады, создадут стеклянный купол и выполнят благоустройство прилегающей территории. Работы на башне завершатся в декабре 2025 года.

Еще одним культурным приобретением Приоратского парка в следующем году станут чугунные ворота, воссозданные по материалам середины XIX века.