Чем мне дорог мой город

Дарья Алмазова, сотрудник администрации Гатчинского района:

- Я живу здесь с пяти лет и люблю этот город за душевность, за красоту ландшафтов, за наш шикарный парк, дворец и Приоратский замок.

Пожелаю Гатчине дальше расцветать, уделять внимание не только ЖКХ, но и благоустройству: чтобы жителям было комфортно, чтобы больше было интересных мероприятий, чтобы к нам приезжало больше туристов, и чтобы везде Гатчину знали и любили.

Игорь Петрушенко, руководитель Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО:

- Гатчина для меня, прежде всего, столица, поскольку здесь жили почти все наши императоры. Я люблю Гатчину как родину Российского государства, для меня она очень ценна именно своим историческим значением.

В день рождения пожелал бы городу глобального развития и, самое главное, мира. Чтобы быстрее закончилась нашей победой спецоперация, потому что мы находимся практически на границе.

Анна Шикина, педагог дополнительного образования Районного центра детского творчества:

- Город полюбился, в первую очередь, за уют: небольшой такой, уютный, красивый. Транспортное сообщение с Санкт-Петербургом очень удобное. Да и просто по городу хорошо гулять – душевный он такой… Я переехала в Гатчину в 2003 году – да так тут и осталась.

Гатчине я пожелала бы процветания и расширения. Город растет, а улицы – старые, узкие. Простора не хватает в городе. И чтобы славилась Гатчина, чтобы о ней знали везде – недаром же столица Ленинградской области! Пусть дальше так и продолжается, и город меняется только к лучшему.

Ольга Горох, страховой агент:

- Гатчина – уютный маленький город, мне он нравится своей размеренностью, обилием зелени на улицах – очень зеленый город, особенно после Северной столицы. Я сама из Санкт-Петербурга, а здесь познакомилась со своим будущим мужем, когда училась в вузе – и переехала насовсем. Теперь мы всей семьей – с мужем и детьми – живем в Гатчине. Мне нравится неспешный ритм жизни в городе.

В день рождения Гатчине хочу пожелать процветания, прекрасных жителей, новых открытий и всего самого хорошего.

Сергей Киселёв, мастер строительных работ:

- Не могу себя представить без Гатчины. Здесь я родился, здесь учился в Гатчинской школе №7, получил профессию, женился, воспитываю сына и строю свой дом!

Здесь все мои друзья и близкие люди, которые искренне радуются моим успехам и с готовностью приходят на помощь в трудную минуту. Для кого как, а для меня Гатчина – место силы.

Хочу пожелать Гатчине шагать в ногу со временем и не терять своей прелести – чистых озер и рек, зеленых улиц и парков, уникального исторического центра и чистого воздуха.

Юлия Кошелева, оператор отдела учета:

- Я люблю Гатчину за приятные, позитивные, незабываемые моменты, которые пережила здесь. За то, что здесь моя семья. За то, что здесь прошла моя юность!

Возвращаясь из путешествия, я каждый раз отмечаю, как прекрасен наш город. Я люблю Гатчину за ее исторические достопримечательности и очаровательные уголки природы, которые делают наш город неповторимым. Особенно мне нравятся гатчинские парки, дворцы, озера.

Очень хочу, чтобы Гатчина стала лучшим городом на Земле, самым чистым, уютным, комфортным и безопасным!

Игорь Смирнов, почётный гражданин Гатчинского муниципального района

За мою долгую жизнь мне приходилось жить в разных городах и странах, но я всегда с радостью возвращался в город, который за сорок лет стал мне близким и родным. Может, потому что здесь, в Гатчине, живут мои дети и внуки. Может оттого, что город связан с моей многолетней педагогической деятельностью.

Куда бы я в Гатчине ни отправился, везде меня радуют улыбки моих учеников: «Спасибо, Игорь Борисович, за наше счастливое детство!» Встреча с коллегами, гатчинскими учителями, вообще отдельный разговор, особенно с теми, кто пережил советское время, «перестройку» и 1990-е годы. Мы как бы одной крови, закалённые и стойкие, готовые вступиться за последние оставшиеся в живых, ещё как-то теплящиеся в российской школе принципы добра и справедливости.

В последние годы город так похорошел, что прогуливаться по нему среди цветов и густых крон деревьев – сплошное удовольствие. Нигде моя душа не наполняется таким спокойствием, такой гордостью за чистоту и ухоженность, как в Гатчине. Опытный и предвзятый глаз европейцев, которые всё ещё, несмотря ни на что, проникают к нам, замечает, что город не уступает своим европейским собратьям, особенно в том, что касается снабжения продуктами питания и их качества, системой заказов товаров на дом и горячих обедов, наличием уютных кофеен и ресторанов, повсеместной доступностью оплаты услуг с помощью телефона…

Для меня, гуманитария, переводчика и филолога, очень много значит культурная жизнь города. В этом отношении наша Гатчина просто кладезь самых разных активных мероприятий для людей разных возрастных групп и вкусов. Причем, их наличие распространяется не только на выходные, но и на будние дни. Как тут не поблагодарить работников культуры за их многочисленные инициативы и заботу о досуге горожан!

В преддверии Дня города хочу пожелать Гатчине, а, следовательно, и всем жителям нашего города, содержательной, наполненной жизни, конструктивной деятельности, направленной на преумножение славных деяний наших дедов и отцов, на сохранение исторических традиций, на процветание нашего любимого города.

На панно «Бессмертный полк» у киноцентра «Победа», созданного из тысяч фотографий фронтовиков, прорвавших блокадное кольцо и освобождавших Гатчину в 1944 году, есть где-то фотография и моего отца. Среди 1700 снимков наших отцов-героев её трудно обнаружить, но я точно знаю – он среди них. И каждый раз, когда я прохожу мимо, я мысленно преклоняю голову перед всеми, кто на этих фотографиях, кому я обязан всей своей жизнью и счастьем моих детей и внуков.

Римма Гулова, учитель биологии Гатчинской школы №4, ветеран педагогического труда:

- Гатчина – это город моего детства и юности. Это Приоратский парк, где мы в детстве на санках и лыжах катались с Пионерской горки, где мы с родителями расчищали каток на Филькином озере, весной собирали подснежники, а в школьные годы проводили "Зарницу".

Гатчина – это любимая школа № 4, в которую я пришла в 1961 году. Это почти середина прошлого века! Здесь провела замечательные десять лет учебы, а потом проработала 46 лет. Здесь нашла друзей, с которыми не расстаюсь до сих пор. Мы видим, как Гатчина хорошеет с каждым днем. И это нас радует.

Любимому городу желаю процветания: ровных дорог, ухоженных дворов и скверов, строительства новых школ и детских садов, где будет подрастать и радовать своими успехами новое поколение гатчинцев.

Юрий Иванович Назаров, почетный гражданин города Гатчины, почетный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры:

- Для меня Гатчина – это вся моя сознательная жизнь. Мои родители и особая гатчинская среда, а также сильные духом, яркие, талантливые жители Гатчины, которые окружали меня с детства и помогали, подсказывали, показывали личный пример – я всем им очень благодарен. Они сформировали меня как личность.

Гатчине и гатчинцам – своим учителям и наставникам я обязан успехами в спорте и на тренерской работе, на руководящих должностях и в общественной жизни. Я был рад прославлять Гатчину на соревнованиях и чемпионатах различного уровня личным участием и подготовив свыше пятидесяти профессиональных спортсменов, мастеров спорта. И гатчинцы отвечали мне взаимностью, уважением и доверием - более 30 лет я входил в депутатский корпус города Гатчины.

Желаю Гатчине дальнейшего развития, гармоничного преображения и не забывать своей славной истории: без прошлого нет будущего.