«Напевы северного ветра» зазвучали в Гатчине
У Приоратского дварца в Гатчине сегодня проходил VIII Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра».
Рубрики: Культура
Участниками фестиваля стали коллективы и солисты-исполнители из Удмуртской республики, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа и Югры, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Самобытные творческие номера и мастер-классы для гостей фестиваля представили малые коренные народности северной части России - саамы, вепсы, бесермяне, сето, ханты, ненцы, водь, ижор, ингеманландские финны, энцы и селькупы.
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