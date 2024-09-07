Первые выборы в Совет депутатов Гатчинского муниципального округа стартовали

Сегодня в 8 часов утра в Гатчинском муниципальном округе стартовали выборы – гатчинцы выбирают местных депутатов. В этот раз голосование проходит два дня – 7 и 8 сентября.



В Гатчине первые избиратели стали приходить на участки сразу после их открытия. Утром, в основном, голосуют представители старшего поколения. Обстановка на участках спокойная и благожелательная.



В Гатчинской школе №1 расположено три избирательных участка - №378, №379 и №380. Все они оснащены КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней) – это технические средства подсчета голосов.



Это первые в истории местного самоуправления выборы депутатов в Совет депутатов Гатчинского муниципального округа. Принять участие в них – дело чести.



Напомним, что в состав совета депутатов Гатчинского муниципального округа избирается 50 депутатов – представители Гатчины и всех поселений Гатчинского района.



Весь Гатчинский района поделен на десять 5-мандатных округов. Получив бюллетень на своем избирательном участке, избиратель может проставить знаки в пользу 5 кандидатов, 4-х, 3-х, 2-х или в пользу только одного кандидата. Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в пяти квадратах или не поставлены ни в одном квадрате, будет признан недействительным.



Узнать адрес избирательного участка и информацию о кандидатах можно с помощью «Цифровых сервисов» на сайте ЦИК России и на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы».