Четвероногие добровольцы СВО

Участие в этой встрече приняли ветераны СВО, гатчинские кадеты, бойцы Юнармии, священнослужители, представители общественности.

Александр Смирнов — член Союза писателей России, действительный член Русского Географического общества, режиссер-документалист, автор четырнадцати книг и нескольких документальных лет, отмеченных премиями и дипломами кинофестивалей. Подъесаул Всевеликого войска Донского, в 2023 году он отправился на СВО, став добровольцем отряда «Барс» казачьего штурмового корпуса «Дон». Служба проходила в районе печально знаменитой Кинбурнской косы, на самом южном участке СВО.

Как рассказал Александр Смирнов, до сих пор там находится множество брошенных домашних и диких животных, в том числе из зоопарков и конеферм. Бесприютные животные прибивались к воинам. Среди них - собаки, кошки, лошади, еноты, львята, медвежонок, оставшийся без матери... Кого-то из них удалось вывезти за линию фронта, кто-то погиб от снарядов. Многие животные стали частью боевого коллектива и даже получили позывные.

Сборник рассказов о животных, находящихся в зоне боевых действий, стал первой книгой из серии воспоминаний бойцов, ушедших на фронт из Ленинградской области. Он выпущен при поддержке фонда «Защитники Отечества» Ленинградской области и благотворительного фонда «Команда страны».

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь ветеранам СВО и членам их семей.

- Мы стараемся помогать нашим ветеранам во всём, - говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев. - И среди них есть очень много талантливых людей — музыкантов, тех, кто пишет стихи и прозу. Мы не могли пройти мимо талантливых рассказов Александра Смирнова и обратились за помощью в их публикации в благотворительный фонд «Команда страны».

Фонд «Команда страны» регулярно издает книги по истории России, православия, военной истории для детей и взрослых. Как говорит директор фонда Алёна Суворова, за каждой такой книгой стоит большая страна, которая помогает ей выйти в свет.

Как отмечает Алёна Суворова, специальная военная операция обнаружила не только новую тактику ведения боя в первой четверти XXI века, но и дала толчок к появлению новых имен в современной отечественной литературе. Как она считает, война и творчество неразрывно связаны друг с другом, порождая жестокий дуэт: «И сейчас, под налетами вражеских беспилотников, под обстрелами артиллерии и ракет, во фронтовых блиндажах и госпиталях будущие «Толстые» и «Гумилевы» задумывают свои шедевры. Мы пока их еще не прочли. Мы пока еще не знаем их подлинные имена. Если и знаем, то лишь их боевые позывные. Но всему свое время...»

Ценность книги «Четвероногие герои СВО» для детей и подростков двойная, убеждена Алена Суворова. В ней не только описываются будни наших бойцов. Она еще и о наших духовных ценностях, о любви к братьям нашим меньшим, о том, как важно даже в тяжелейших условиях оставаться человеком.

Книга «Четвероногие герои СВО» вышла тиражом 1000 экземпляров. В ближайшем времени это издание появится в библиотеках Ленинградской области.

Помимо презентации новой книги, Александр Смирнов представил участникам встречи снятый им документальный фильм «Четырежды первый». Картина посвящена памяти протоиерея Олега Артёмова - первого в XXI веке православного священника, погибшего в боевом походе.

Отец Олег служил на Дальнем Востоке священником в 25-й дивизии атомных подводных лодок, за его плечами несколько дальних походов. Став корабельным священником на судне «Адмирал Владимирский», он совершил кругосветное путешествие. Во время второго такого путешествия стал первым православным священником на полярной станции «Прогресс» в Антарктиде.

Протоиерей Олег Артёмов погиб 24 марта 2022 года под огнем ракетной установки ВСУ возле села Журавлёвка в Белгородской области. Был посмертно награжден орденом Мужества.

Юлия Лысанюк