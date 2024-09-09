Гатчинцы сделали свой выбор!

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании протоколов окружных избирательных комиссий Гатчинская территориальная избирательная комиссия признала выборы действительными.

Голосование проходило 7 и 8 сентября, Гатчинский округ был поделен на 10 пятимандатных округов. В результате двухдневного голосования в совет депутатов Гатчинского муниципального округа первого созыва избрано 50 депутатов. Вот имена кандидатов, набравших наибольшее число голосов:

По избирательному округу № 1

Королев Игорь Анатольевич

Кузнецова Наталья Николаевна

Макаревич Юрий Николаевич

Токарева Виктория Игоревна

Чернова Виктория Сергеевна

По избирательному округу № 2

Гаврилова Наталья Николаевна

Свердлин Александр Семенович

Суралёва Елена Ивановна

Тептин Георгий Евгеньевич

Филоненко Виталий Андреевич

По избирательному округу № 3

Балуева Ольга Валерьевна

Бойко Станислав Викторович

Корольков Александр Викторович

Крылов Андрей Владимирович

Лозовский Игорь Федорович

По избирательному округу № 4

Волкова Любовь Борисовна

Паламарчук Галина Анатольевна

Петров Алексей Николаевич

Терентьева Светлана Тимофеевна

Федоров Александр Алексеевич

По избирательному округу № 5

Домрачев Евгений Владимирович

Королев Михаил Евгеньевич

Поликанина Антонина Владимировна

Рязанов Ярослав Игоревич

Салыкин Алексей Сергеевич

По избирательному округу № 6

Артемьев Максим Сергеевич

Белов Алексей Олегович

Кононов Дмитрий Семенович

Курова Марина Владимировна

Шевакова Светлана Валерьевна

По избирательному округу № 7

Воропаева Ольга Анатольевна

Егерева Наталья Евгеньевна

Опевалов Сергей Анатольевич

Федоренкова Ольга Юрьевна

Хачатрян Арам Феликсович

По избирательному округу № 8

Вишняков Александр Сергеевич

Деминенко Наталия Леонидовна

Свирида Елена Николаевна

Старовойтов Денис Михайлович

Суворова Людмила Владимировна

По избирательному округу № 9

Алексеева Маргарита Михайловна

Алехин Руслан Анатольевич

Гумённый Виктор Александрович

Лиманкин Олег Васильевич

Смирнов Сергей Анатольевич

По избирательному округу № 10

Воскресенский Сергей Владимирович

Гордобойнов Александр Алексеевич

Змушко Александр Николаевич

Коняева Алина Сергеевна

Нестеров Александр Александрович