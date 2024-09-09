Гатчинцы сделали свой выбор!
Первые в истории выборы в совет депутатов Гатчинского муниципального округа состоялись: после подсчета голосов названы имена победителей.
В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании протоколов окружных избирательных комиссий Гатчинская территориальная избирательная комиссия признала выборы действительными.
Голосование проходило 7 и 8 сентября, Гатчинский округ был поделен на 10 пятимандатных округов. В результате двухдневного голосования в совет депутатов Гатчинского муниципального округа первого созыва избрано 50 депутатов. Вот имена кандидатов, набравших наибольшее число голосов:
По избирательному округу № 1
Королев Игорь Анатольевич
Кузнецова Наталья Николаевна
Макаревич Юрий Николаевич
Токарева Виктория Игоревна
Чернова Виктория Сергеевна
По избирательному округу № 2
Гаврилова Наталья Николаевна
Свердлин Александр Семенович
Суралёва Елена Ивановна
Тептин Георгий Евгеньевич
Филоненко Виталий Андреевич
По избирательному округу № 3
Балуева Ольга Валерьевна
Бойко Станислав Викторович
Корольков Александр Викторович
Крылов Андрей Владимирович
Лозовский Игорь Федорович
По избирательному округу № 4
Волкова Любовь Борисовна
Паламарчук Галина Анатольевна
Петров Алексей Николаевич
Терентьева Светлана Тимофеевна
Федоров Александр Алексеевич
По избирательному округу № 5
Домрачев Евгений Владимирович
Королев Михаил Евгеньевич
Поликанина Антонина Владимировна
Рязанов Ярослав Игоревич
Салыкин Алексей Сергеевич
По избирательному округу № 6
Артемьев Максим Сергеевич
Белов Алексей Олегович
Кононов Дмитрий Семенович
Курова Марина Владимировна
Шевакова Светлана Валерьевна
По избирательному округу № 7
Воропаева Ольга Анатольевна
Егерева Наталья Евгеньевна
Опевалов Сергей Анатольевич
Федоренкова Ольга Юрьевна
Хачатрян Арам Феликсович
По избирательному округу № 8
Вишняков Александр Сергеевич
Деминенко Наталия Леонидовна
Свирида Елена Николаевна
Старовойтов Денис Михайлович
Суворова Людмила Владимировна
По избирательному округу № 9
Алексеева Маргарита Михайловна
Алехин Руслан Анатольевич
Гумённый Виктор Александрович
Лиманкин Олег Васильевич
Смирнов Сергей Анатольевич
По избирательному округу № 10
Воскресенский Сергей Владимирович
Гордобойнов Александр Алексеевич
Змушко Александр Николаевич
Коняева Алина Сергеевна
Нестеров Александр Александрович