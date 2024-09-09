Алексей Шамарин — выпускник факультета изобразительного искусства РГПУ им. Герцена, преподаватель изобразительного искусства художественного отделения Гатчинской детской музыкальной школы им. И.И. Ипполитова-Иванова.

Выставка, представленная в духовно-просветительском центре - своего рода краткий отчёт художника о его творческом пути за последние пять лет. По словам Алексея Шамарина, он

возобновил свою художественную деятельность в 2019 году, после двадцатилетнего перерыва. Возвращение к творчеству состоялось в немалой степени благодаря пленэру преподавателей Ленинградской области в городе Тихвине.

Как отмечает Алексей Шамарин, в выставке «В погоне за ветром...» отражены попытки изобразить великолепную красоту, созданную Богом. Художественные средства, доступные человеку, ограничены и слабы, и все же в природе, как и в произведениях искусства, виден истинный Творец. И вдохновленный Им художник через рассматривание Божьего мира прославляет Творца в своих работах.

Работы, представленные на выставке, выполнены в основном маслом, но у Алексея Шамарина есть и прекрасные акварели. Пейзажи, главное место в которых занимают православные храмы, напоминают нам о самом важном в нашей жизни — о том, что где бы и в каких обстоятельствах мы ни оказались, прежде всего нужно видеть в своём сердце Бога, с верой преодолевая все испытания.

Выставка «В погоне за ветром...» Алексея Шамарина продлится до 15 сентября. Адрес: Гатчина, ул. Красная, 1Б, духовно-просветительский центр Покровского собора.