Яркое спортивное событие во Всеволожске собрало почти 7000 человек!
Ярмарка спорта Всеволожского района с размахом прошла 7 сентября в парке Песчанка. Более 70 спортивных клубов и организаций, федераций по видам спорта приглашали гостей познакомиться, принять участие в мастер-классе и записаться в различные секции: футбол, баскетбол, теннис, бадминтон, гимнастика и акробатика, компьютерный спорт, воркаут, единоборства, бокс, ездовой спорт, шашки и шахматы и многое, и многое другое.
В качестве почетных гостей мероприятие посетили бронзовый чемпион Олимпийских игр заслуженный мастер спорта по водному полу Анна Карнаух, участники Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта Вероника и Вячеслав Андрусенко и Региональный координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.
В торжественной обстановке вручались многочисленные награды и благодарности за вклад в развитие и популяризацию спорта и физической культуры.
Благодарностью Комитет по физической культуре и спорту Ленобласти отметил работу тренера отделения хоккея с мячом Анжелику Губешвили. Она так же является тренером сборной команды девушек Ленинградской области по хоккею с мячом с 2022 года.
За время тренерской работы подготовила для сборной команды более 20 спортсменок. Команды неоднократно становились призерами соревнований различного уровня.
Благодарность от Комитета по физической культуре и спорту Ленобласти вручили Евгению Трофимову - старшему тренеру спортивного отделения «хоккей с мячом» Всеволожского центра ФКС - за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Ленинградской области.
Евгений Евгеньевич является мастером спорта России по хоккею с мячом. В 2023-2024 тренировочном году Евгений Трофимов подготовил 15 спортсменов для спортивной сборной команды Ленинградской области по хоккею с мячом.
Благодарственное письмо главы администрации Всеволожского района Ленобласти за сохранение семейных ценностей и спортивных традиций, большой вклад в развитие физической культуры и спорта вручили семье Теперевых.
Популяризация физической культуры среди молодежи, приобщение населения к спорту - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».