Ленобласть расширила круг получателей губернаторской стипендии для студентов-инвалидов

Стипендия в размере 5 тысяч рублей назначается студентам-инвалидам областных образовательных организаций за высокие результаты в учёбе и активное участие в общественно-политической жизни региона и страны.

Для рассмотрения вопроса о назначении персональной стипендии Губернатора Ленинградской области организация, выдвинувшая кандидата на соискание персональной стипендии, представляет:

а) ходатайство организации;

б) характеристику, выданную учебным заведением и заверенную деканатом;

в) выписку из ведомостей успеваемости за последний учебный год, заверенную деканатом;

г) копию справки об инвалидности.

Срок окончания приема документов – 1 ноября 2024 года.

Документы принимаются в комитете по социальной защите населения Ленинградской по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, Лит. А. При необходимости получения дополнительных консультаций обращаться по телефону 8 (812) 539-46-24.



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