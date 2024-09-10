Научный дворик лицея № 3

Внутренний двор школы, который всегда использовали как уличную кладовку - так называемый «хозяйственный двор» со старым гаражом во главе, претерпел полную реновацию. Во дворе установили новые ворота, заменили разбитые плиты на асфальтовое покрытие, провели освещение, вокруг растущего посередине клена сделали газон, а самому клену дали имя – теперь это не просто дерево, а Клен мудрой совы. Сова действительно тут, сидит на стопке книг среди ветвей. По периметру двора разбили клумбы, поставили удобные скамейки, в укромном углу разместился кошачий домик.

Спонсоры закупили эстетичные складные стулья, чтобы удобно было рассаживаться целым классом, а на глухой стене появился красочный баннер – для фотографирования и проведения торжественных мероприятий. Как, например, 5 сентября, когда состоялась церемония открытия Научного дворика в присутствии почетных гостей, руководства школы, учителей и одиннадцатиклассников.

Открытие новой территории ознаменовалось перерезанием символической ленты. С приветственным словом выступила исполняющая обязанности директора лицея Татьяна Черникова, а также спонсоры проекта – директор Гатчинского спортивно-досугового центра Наталья Кузнецова и депутат Гатчины Юрий Макаревич. Заместитель начальника научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Ольга Воробьева зачитала поздравление от директора ПИЯФ Сергея Горчакова.

Как рассказала заместитель директора лицея № 3 Нина Андреевна Лепехина, Научный дворик стал результатом коллективного труда и мысли. Изначально идея принадлежала 10-класснице, которая использовала тему благоустройства внутреннего двора школы в своем проекте. Несмотря на то, что проект был «детский» с элементами фантастики типа бассейна и горок, мысль показалась интересной. В результате в лицее создалась инициативная группа, и процесс было уже не остановить.

Преобразовать старый двор оказалось непросто, но на помощь пришли спонсоры: депутаты Юрий Макаревич и Наталья Кузнецова, генеральный директор ООО «Кинг Лайн» Игорь Королев и гендиректор ООО «САКСЭС» Роман Боголюбов – плюс бывшие ученики школы.

- Наши выпускники откликнулись, приехали, посмотрели и увлеклись этой идеей – создать на месте «хоздвора» современное образовательное пространство, – рассказывает Нина Андреевна. – Они поняли, что нужно для школы, сами выступили с инициативой, и теперь, помимо выносных стульев, у нас есть выкатная доска, метеостанция – мы будем изучать с ребятами микроклимат. Здесь, в этом дворике, очень интересная циркуляция воздуха. Еще мечтаем о телескопе, потому что школьные стены загораживают городской свет, и можно было бы понаблюдать за светилами.

Как пояснила Нина Андреевна, название клену в честь мудрой совы дали ребята. А сам клен посадил тридцать лет назад Георгий Сергеевич Ахназаров…

- Собралась команда единомышленников, и буквально за июль-август Научный дворик был создан, – говорит и.о. директора лицея № 3 Татьяна Михайловна Черникова. – Большое участие принимали и сами ребята, в частности, ученики 10-2 класса, и родители, и учителя, цветы для клумб привозили с дач, покупали, сами сажали – потом сами пололи. Дворик вызвал колоссальный интерес и стал настоящим местом притяжения лицеистов.

…Научный дворик оправдывает свое название: помимо эстетического, он имеет и научно-практическое значение. Уже решено, что здесь будут проводиться уроки ИЗО, физики, биологии, географии, есть широкий простор для внеурочной деятельности. Такой школьный предмет как «Технология» теперь получил новые направления, и в Научном дворике будут проходить уроки растениеводства. Это, кстати, потому что клумбы еще предстоит совершенствовать – сажать и пересаживать по науке. Уроки географии тоже будет интересно проводить здесь: дети будут работать с мини-метеостанцией и снимать показания приборов, необходимое оборудование в лицее есть. А кроме всего прочего, во дворике планируется установить всепогодный теннисный стол.

Как говорят преподаватели, Научный дворик сейчас – это еще только «заготовка»: обустройство территории продолжится, вариантов использования внутреннего двора много – у лицейского сообщества масса планов на его счет, в том числе и в зимнее время. Школьное патио только начинает свою новую жизнь.

Екатерина Дзюба