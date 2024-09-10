В усадьбе Демидовых прозвучат русские романсы

В 2024 году фестиваль посвящен уникальному жанру исполнительского искусства - Его Величеству русскому романсу. Гостей фестиваля порадуют разнообразием романсов солист музыкального театра имени Шаляпина Павел Шнипов, звезда московской сцены Анна Аверина, солист мюзиклов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Георгий Новицкий, лауреат международных конкурсов Роман Лиманский, автор-исполнитель Елена Тальковская, восходящая оперная дива Санкт-Петербурга Екатерина Иванова.

Русские романсы разных эпох и стилей прозвучат в сопровождении инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской.

Расскажут об истории романса и исполнят любимые произведения ведущие фестивальной программы - актриса театра и кино Алёна Биккулова и художественный руководитель международного конкурса русского романса «Гатчинская романсиада» Борис Дёмин.

Начало фестиваля в 15.00. Вход свободный.

Место проведения: Гатчинский район, пос. Тайцы, Санаторское шоссе, Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы».