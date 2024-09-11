Ас и дважды Герой Григорий Кравченко

В этот раз мы хотим поведать вам о генерал-лейтенанте авиации, дважды Герое Советского Союза Григории Пантелеевиче Кравченко, погибшем в неравном сражении над Синявинскими высотами в феврале 1943 года. В поселке Синявино легендарному летчику установлен памятник, ставший не только данью героям авиации, но и вкладом в дружбу народов, вместе одержавших победу в войне против нацизма.



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