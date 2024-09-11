Добро пожаловать на осеннюю ярмарку!
Сегодня в Гатчине открылась традиционная осенняя ярмарка.
Рубрики: Общество
Торговые ряды развернулись на бульваре 47 Регион вдоль ул. Рощинской.
На ярмарке представлены саженцы, мед, сухофрукты, ягоды, грибы, кондитерские изделия, овощи и фрукты. Спросом пользуется белорусская картошка – по 40 рублей, а также свекла, морковь и лук – по 35 рублей.
Для приусадебного участка в этом году особенно широко представлены саженцы декоративных растений, в том числе метельчатые гортензии, цветы, плодовые деревья и кустарники.
Целый ряд занимает одежда, обувь, текстиль, сувениры и товары для дома и дачи.
Ярмарка будет работать до 15 сентября.
Часы работы с 9.00 до 19.00.
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