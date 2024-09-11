Кадеты МЧС принесли клятву

10 сентября в гатчинской «семерке» состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты: 25 учеников пятого «а» класса стали кадетами МЧС. В такой же форме, как у наставников – пожарных-спасателей – школьники вышли строевым шагом на линейку для торжественного построения.

Под гимн России был поднят государственный флаг. Юных кадетов поздравили начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Илья Назаров и ветеран пожарной службы Сергей Леонтьев.

Директор школы Ирина Люсова зачитала приказ об открытии кадетского класса в Гатчинской школе № 7. Пятиклассники принесли клятву кадетов: «Принимая на себя благородное звание кадета Гатчинской школы № 7, клянусь быть преданным своему

Отечеству, своему народу, чтить память предков и боевые традиции России, строго соблюдать устав школы. С достоинством и честью носить кадетскую форму, выполнять требования педагогов, быть образцом в учебе и дисциплине, дорожить званием кадета, быть честным и верным товарищем, свято чтить, продолжать и приумножать традиции кадетского движения, воспитывать в себе лучшие человеческие качества. Жить, учиться, творить во славу великой России. Быть достойным ее гражданином и надежным защитником Отечества…».

Кадетам вручили удостоверения, значки и подарки.

От обычных классов кадеты отличаются и формой, и отдельными направлениями в образовательной деятельности. Одна из основных задач такого класса – ранняя профориентация. За эти пять-семь лет ребенок сможет понять, нужна ли ему профессия спасателя, и, если нужна, подготовиться к поступлению в профильный вуз.

- Взаимодействие с пожарными обязательно будет входить в образовательный процесс, – сказал Илья Назаров. – Мы будем приходить во внеурочное время, рассказывать историю пожарного и спасательного дела, обучать ребят прикладным навыкам, которыми пользуются пожарные. Команда юных пожарных будет участвовать в соревнованиях, которые регулярно проводятся в области.

Обучение в кадетском классе рассчитано до конца школы: с 5 по 9 – это предпрофильный класс, 10–11 – профильный, там будут изучаться предметы, необходимые для поступления в Университет МЧС.

По словам преподавателей, желающих стать кадетами было много. В кадетские классы «семерки» принимаются ребята, в том числе, из других школ. Всем соискателям предстояло пройти проверку физической подготовки – выполнить нормативы комплекса ГТО, а также представить аттестат за 4-й класс с положительными оценками. Дети участников СВО поступают в кадетский класс МЧС вне конкурса, и таких ребят в кадетском 5-а – пятеро.

Екатерина Дзюба