Купринский фестиваль-2024: Гатчина в стиле модерн

Куприну — 154!

Литературно-исторический фестиваль по традиции приурочен к дню рождения Александра Куприна (7 сентября 1870 года). Напомним, в Гатчине писатель жил с мая 1911 до осени 1919 года, навсегда оставив глубокий след в истории нашего города.

Куприн-фест, уже по традиции, совпал по времени с празднованием Дня города Гатчины, внеся в большой городской праздник свою яркую и незабываемую ноту. Фестивальные интерактивные площадки перенесли гостей праздника в Гатчину начала прошлого века, в литературные и музыкальные салоны эпохи модерн. На улице Красной, которая на несколько часов превратилась в пешеходную зону, достопочтенную публику ждали интерактивные площадки, фотозоны, реконструкции, торговые лавки с книгами и сувенирами.

Живя в городе, насквозь пропитанном историей, несложно входить в исторический образ. По уютным аллеям бродили самые разные «гости» из минувшей эпохи – скромные барышни и блестящие светские дамы, студенты и важные господа. В числе участников фестиваля можно было увидеть и самого Александра Куприна, в роли которого выступил его гатчинский «двойник» Александр Маврин. В нарядной толпе мелькал строгий черный сюртук самого загадочного купринского персонажа - Мефодия Тоффеля (Константин Иванов). Кстати, именно Тоффель, тоже уже по давно сложившейся традиции, открыл фестиваль в полдень экскурсионной программой, проведя гостей города по историческому центру Гатчины.

«Сильны своим единством»

На протяжении всего фестивального дня на сцене в Купринском дворике разворачивалась праздничная программа, которую на этот раз подготовила театральная группа «Филин-шоу» из Санкт-Петербурга (режиссер Юлия Филина).

Перед началом концерта гостей праздника приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко. Они поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке Купринского фестиваля.

- История любого города, любого населенного пункта — это события и люди, которые вершат эти события, - считает Людмила Николаевна. - У нашего города — удивительная история. Сегодня мы вспоминаем писателя Александра Ивановича Куприна. И мы с гордостью можем сказать, что его имя навсегда вписано в историю не только нашей великой России, но и нашего замечательного города. Благодаря людям, неравнодушным к нашей истории, всем тем, кому дорого имя Куприна, сегодня мы можем погрузиться в необыкновенную историческую атмосферу. Мы сильны нашими традициями, любовью к нашей истории и нашим единством. И пусть так будет во все времена!

Музыка жизни без выдумки

Праздничный концерт, посвященный Куприну, получил название «Мелодии жизни без выдумки». И действительно, как отмечали читатели и критики, в произведениях писателя музыка выступает в качестве особого «действующего лица». С ее помощью Куприн обнажал самые глубокие тайники человеческой души. Так, «Гранатовый браслет» навсегда «обручен» с «Аппассионатой» Бетховена, реалистичную прозу Куприна естественно сопровождают романсы, а образы его «Юнкеров» непременно видятся под звуки вальсов.

В концертной программе в исполнении солистов - лауреатов всероссийских и международных конкурсов звучали любимые мелодии, русские романсы, цыганские напевы. В программу вошли также музыкально-театрализованные миниатюры по мотивам купринских рассказов, силовое шоу, модное дефиле от прекрасных дам в стиле модерн.

Модерновые мотивы зазвучали ещё явственнее с открытием танцевальной площадки, на которой все желающие разучивали танцы начала XX века под руководством опытных танцоров из клуба исторического танца «Котильон». Вальсы и контрдансы, польки и галоп, шотиш и чарльстон - всему этому можно было научиться, даже если вы никогда не танцевали.

Концертная программа в стиле модерн завершилась прекрасным романсом «Калитка», также ставшим уже знаковым для гатчинцев.

Весь фестивальный день в киноконцертном зале «Победа» работал синематограф, где гатчинский режиссёр Максим Колесников представлял очередную (уже восьмую по счёту!) ретро-короткометражку «Пикник» из серии фильмов о похождениях Куприна и Жакомино.

Презентация книги

В рамках Купринфеста прошла презентация долгожданной книги «Гатчинская азбука Куприна», авторами которой стали писатель Анна Смерчек и иллюстратор Максим Колесников.

Необычная книга, подготовленная издательством «Княгиня Ольга», предназначена в первую очередь детям и подросткам. Будет она интересна и взрослым читателям — всем, кто любит (или хочет полюбить) Гатчину, историю и Александра Ивановича Куприна. Это одновременно ироничный и серьёзный путеводитель по Гатчине начала ХХ века с исторически достоверным текстом и полутора сотнями авторских графических иллюстраций.

«Битва поэтов»: под звездой Пушкина

В сквере Николая Терентьева состоялось еще одно, ставшее уже традиционным, событие - «Битва поэтов», которую организовала редакция гатчинской газеты «Уездные вести». На этот раз поэтическое состязание посвятили Александру Пушкину, 225-летний юбилей которого мы отмечаем в этом году.

Своеобразным прологом к поэтическому состязанию стал спектакль «Барышня-крестьянка» молодежной театральной студии «Штрих» из Петербурга (режиссёр Татьяна Иванова). А естественным фоном для него оказалась выставка Гатчинского товарищества художников «Моя Пушкиниана».

Участие в поэтической битве приняли двадцать поэтов. В этом году жюри поэтического конкурса возглавила Ольга Аникина — российская поэтесса, прозаик, переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга.

«Битва поэтов» проходила в несколько туров, причем участники конкурса читали не только свои стихи, но и произведения великого поэта, претендуя на победу в номинации «За чуткую настройку на поэтическую волну Александра Пушкина».

В финале мероприятия, пока жюри подводило итоги, организаторы и ведущие «Битвы поэтов» Алёна Рыбакова и Сергей Ковачев провели аукцион для гостей поэтического праздника. На торги была выставлена картина гатчинской художницы Марии Глебко «Там чудеса, там леший бродит». Но торговаться за неё нужно было не звонкой монетой, а поэтическим словом. Победителем аукциона стал гатчинец, прочитавший на память семь стихотворений Пушкина.

Конечно же, все участники «Битвы поэтов» с нетерпением ждали итогов конкурса. И вот имя Короля поэтов прозвучало, правда на этот раз тяжелая, но почетная корона досталась девушке. Как рассказала председатель жюри Ольга Аникина, петербурженка Элина Белая стала победительницей конкурса по единогласному решению жюри.

- Поэзия — это не о том, чтобы помахать руками, это не о том, чтобы громко что-то крикнуть в микрофон, это не о том, чтобы удивить зрителей сиянием прекрасных глаз или великолепной мускулатурой, - говорит Ольга Аникина. - Поэзия — это когда слушателей или читателей заставили вздрогнуть, вернуться в начало, переслушать заново, понять себя и понять другого...

Наверняка, Александр Куприн согласился бы с этими словами. И хотя он писал, как правило, прозу, мы продолжаем возвращаться к ней, перечитывая, каждый раз открывая для себя что-то новое и постоянно задумываясь над загадкой такой «чудной штуки» - этой жизни.

Юлия Лысанюк

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