Приглашаем на осенний фотокросс!

В этот раз фотокросс пройдет в формате квеста – командного творческого соревнования.

- Вам понадобится логика, интуиция и любое устройство, на которое можно сделать фото, - обращаются к участникам организаторы фотокросса. – Каждой команде будет выдана инструкция по прохождению квеста. Главная задача - выполнить все задания и сделать хорошие фотографии!

Регистрация команд проходит на странице «Фотокросс. Гатчина» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/topic-51414414_52138171

Старт - в 12 часов в Сиреневом сквере (Гатчина, ул. Достоевского, д.2).

Подтверждение заявки - в день старта с 11.30 до 11.50 часов в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике (ул. Достоевского, д.2).