Гатчина: дайджест культурных событий с 12 по 19 сентября

Спектакли

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки.

14 сентября, в 12.00, здесь начнётся детский спектакль «Василиса и Баба-Яга» (0+).

14 сентября, в 18.00, покажут спектакль для взрослых «Не всё коту масленица» (16+)

15 сентября, в 17.00, в театре-студии «За углом» состоится премьера спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» (16+).

15 сентября, в 12.00, в Гатчинском ТЮЗе начнётся детский спектакль «По щучьему велению» (0+) (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

Выставки

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) приглашает познакомиться со следующими экспозициями: выставка фотографий С.М. Прокудина-Горского «Из Гатчины в Россию» (0+); выставка живописи Игоря Рябикина (0+).

14 сентября, в 14.00, в музее города Гатчины состоится встреча с художником Александром Гофманом и презентация выставки живописи «Егерская слобода. Кобрино. Приорат». Вход на встречу свободный (6+).

14 сентября, в 15.00, в Гатчинском городском Доме культуры состоится официальное открытие выставки «Из тысячи мгновений 65 лет», посвященной юбилею гатчинской народной изостудии (6+).

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) приглашает посетить художественно-документальную выставку «Усадьба А. И. Штакеншнейдера – Мыза Ивановка» музейного комплекса «Гатчинская мельница» (6+). Также в библиотеке открыта выставка пейзажной фотографии Д. Макинского «Ближе к небу» (12+).

14 сентября, в 13.00, в библиотеке им. А.И. Куприна состоится творческая встреча с автором выставки «Ближе к небу» Д. Макинским.

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) представлена выставка лоскутного шитья «Годы и судьбы» квилт-студии «Гатчина» Н.Ю. Косьянковской.

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) открыта выставка рукотворной серебряной фотографии «Предместья Петербурга в окне истории» (автор Татьяна Андрианова) (0+).

В духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) работает выставка живописи и графики «В погоне за ветром…» художника, преподавателя изобразительного искусства Алексея Шамарина (12+).

Творческие встречи

12 сентября, в 12.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна ожидается выступление хора ветеранов «Оптимист», посвященное памятной дате начала оккупации Гатчины в годы Великой Отечественной войны (12+).

14 сентября, в 15.30, в Мемориальном Доме-музее Исаака Шварца начнётся вечер инструментальной музыки «Осенняя лирика». Участники независимого творческого коллектива «Risoluto V MУЗЫКЕ» Снежана Тищенко, Людмила Ильина и Дарина Фарберова представят уникальную музыкальную программу. Вас ждет волшебный вечер, наполненный магией чарующих звуков флейты, фортепиано и скрипки. Стоимость билета - 150 руб. (6+). Адрес: п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78.

14 сентября, в 16.00, в Центре творчества юных начнётся творческий вечер «Назад в 1970-е» (арт-кафе «Компромисс», фойе 1 этажа). Вход свободный (12+).

18 сентября, в 11.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина начнётся познавательная игровая программа для детей «Осень в бусах из рябины отмечает именины» (6+).

21 сентября, в 15.00, в библиотеке-филиале №2 «Чудо» (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) пройдёт встреча с этнографом Вячеславом Мизиным «День поиска сказок» (6+).

Детская библиотека приглашает

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно не только найти интересные книжные новинки для детей, но и познакомиться со следующими экспозициями: выставка-путешествие «Ходит осень по полянам» (6+); выставка-игра «Пролетело лето красное, наступило время классное» (6+); выставка-рекомендация «В мире интересных уроков» (6+); выставка рисунков изостудии школы №9 «Город мой в истории страны моей» (6+).

Гатчинский лекторий

12 сентября, в 18.00, в музее города Гатчины начнется лекция «Другие Орловы. Часть 3. Заключительная», посвящена судьбам потомков братьев Орловых. Лектор - Евгения Воронюк. Стоимость - по входному билету в музей (6+).

16 сентября, в 13.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна пройдет лекция «Сергей Дягилев и «Русские сезоны» (лекторий Санкт-Петербургского отделения МЦ Рерихов, лектор Филипп Саулин) (16+).

19 сентября, в 18.00, в библиотеке им. А.И. Куприна состоится лекция «Китайская грамота или «Под знаком Фу», открывающая новый цикл лекций профессора И.Б. Смирнова (16+).

Кино

14 сентября в 12.00 в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, 5, т.2.15-16) состоится благотворительный показ документального фильма про авиаконструктора Николая Камова «Я придумал вертолет» (12+).

16 сентября, в 9.30, в рамках благотворительного сеанса для людей старшего поколения, можно будет посмотреть фильм «Иван» (СССР, драма) (16+).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Пираты галактики Барракуда» (Россия, фантастика/приключения (6+); «Мухадракон» (Россия, приключения (6+); «Ленивая семейка» (Австралия, анимация/семейный (6+); «Холоп из Парижа» (Франция, комедия (12+); «Битлджус 2» (США, комедия/фэнтези/ужасы (12+); «Смотри на меня» (Россия, драма/семейный (16+); «Чужой: Ромул» (Великобритания/США, фантастика/ужасы/триллер (16+).

17 сентября, в 16.00, в ККЗ «Победа» начнется танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)