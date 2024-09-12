Гатчинский проект #Вресурсе поможет НКО

Авторы проекта рассказали, что, когда сами только начинали свой путь в некоммерческом секторе, мечтали о том, чтобы был кто-то, кто мог бы подсказать различные лайфхаки и помочь избежать ошибок, из-за которых в свое время было потеряно много времени, сил и денег. Сейчас, имея семилетний опыт в сфере, они сами готовы помогать начинающим НКО и общественным активистам, которые еще только планируют регистрировать свою организацию:

«Мы уверены, что сможем внести свой вклад в развитие третьего сектора в Ленинградской области, ведь есть множество людей, которые занимаются или хотят заниматься социально-значимыми делами, но не знают, с чего начать, или уже начали, но пока не всё получается. И мы хотим, чтобы у них всё получалось, потому что развитый сектор НКО – это важный фактор устойчивости региона, показатель уровня реализации человеческого капитала, а всё это, в конце концов, повышает уровень счастья граждан».

Помимо проведения семинаров и консультаций, в рамках проекта авторы разработали методические материалы – своего рода шпаргалки, которые помогут сотрудникам и руководителям НКО прояснить важные для них вопросы и всегда будут под рукой. Кроме того, в рамках проекта проводится исследование организационного уровня НКО и их потребностей:

«Без актуальных данных о проблемах невозможно найти для них решений – именно для этого нужна гуманитарная наука, и именно поэтому одной из ключевых частей проекта является исследование, чтобы наши последующие действия по поддержке региональных НКО отвечали актуальному запросу, были на острие», – отмечают в Гатчинском институте интегральных исследований.

Принять участие в проекте можно посетив сайт thirdsector.ru – там вы найдете методические материалы, а также сможете зарегистрироваться на семинары и консультации и принять участие в исследовании. Проект действует до конца ноября 2024 года!