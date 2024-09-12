Гатчинский совет по туризму: чем удивить гостей города?

О создании совета по туризму говорили давно и шли к этому долго: проводили круглые столы, конкурсы гостевых домов, открытые дискуссии. Обсуждали, с чего начинать и что первым профинансировать: реставрацию уникальных исторических зданий, сферу развлечений, ремонт дорог и дворов или экологию и безопасность. Но дальше слов дело не шло, и каждый – кафе, гостиницы, легальные и «дикие» экскурсоводы - продолжает жить своей жизнью.

Туризм – плюс для бюджета

Красной нитью первого заседания совета прошла мысль о том, что туризм – это экономическая отрасль, которая может приносить достойный доход и способствовать развитию региона. Тенденция к тому, что в ближайшее десятилетие внутренний туризм будет энергично развиваться, наметилась давно. С 2022 года она еще больше усилилась. Стало ясно: большинство российских путешественников будет намного чаще посещать регионы страны.

- Сейчас для Гатчины, ставшей столицей Ленинградской области, развитие туризма особенно актуально. Убеждена, что к развитию туризма на Гатчинской земле необходимо подходить комплексно. Поэтому в состав совета вошли предприниматели нашего округа, работники музеев и учреждений культуры, туристических компаний, краеведы, работники сферы обслуживания и гостиничного бизнеса и представители других отраслей, без которых привлечь гостей в наш город будет крайне проблематично, - сказала на открытии заседания глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Было отмечено, что деятельность совета направлена на создание благоприятных условий для развития и поддержки приоритетных направлений туризма, а также взаимовыгодного партнерства предпринимателей, представителей культуры, спорта, экономики и финансов, работающих на территории Гатчинского округа.

- Среди городов Ленинградской области Гатчина занимает почетное второе место после Выборга. На самом деле важно понимать, что турист у нас есть. Сейчас вопрос в том, как с этим туристом работать, как получить от него максимум, - отметила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области, начальник департамента по туризму Ольга Голубева и рассказала о мерах поддержки сферы туризма.

«Молзавод» и другие проекты

«Гатчина – город особый, огромный открытый музей» - писал советский поэт Леонид Куликов. Сейчас Гатчинский и Приоратский дворцы, дворцовые парки находятся в собственности Петербурга и, соответственно, пополняют бюджет другого субъекта федерации.

А что можно показывать в самом городе, чтобы не было стыдно? Чем удивить, где накормить и достойно разместить на 2-3 дня гостей, чтобы они захотели вернуться и привезти своих друзей?

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова рассказала о состоянии сферы туризма на сегодняшний день и планах, реализация которых поможет вывести ее на качественно новый уровень. В числе ключевых проектов по развитию новой туристической географии названы: создание научно-культурного центра «Молзавод», проект «Историческая улица Чкалова», благоустройство пространств в рамках проекта «Комфортная городская среда», региональный проект к 100-летию Ленинградской области в Гатчине, брендовые событийные мероприятия и внедрение дизайн-кода.

Что касается проекта под условным названием «Молзавод», администрация подтвердила готовность выкупить у собственника помещения бывшего Гатчинского молокозавода в центре города для создания «Научно-культурного центра с достижениями культуры и науки Ленинградской области и Гатчины», где можно разместить центр продаж резидентов регионального креативного инкубатора, помещения для представительских функций и дополнительные точки питания. Кроме того, Людмила Нещадим сообщила о возможном переселении за пределы города автотранспортного предприятия, расположенного рядом, на улице Хохлова.

В ходе заседания не раз подчеркивалось, что в Гатчине есть прекрасный потенциал для развития туризма, но чтобы туристические проекты рождались и претворялись жизнь, пополняя, в том числе бюджетную копилку, нужны совместные усилия.

- Имеющийся потенциал мы пока полностью не раскрыли и не используем. Мы не сформировали для этого необходимую инфраструктуру, которая бы действительно смогла заинтересовать туристов. Турист сегодня искушенный, подготовленный, с конкретными запросами. И мы с учетом нашего географического положения, с учетом истории нашего города и Гатчинской земли должны стать абсолютно конкурентными на этом рынке, - уверена Людмила Нещадим.

По ее мнению, именно синтез власти и бизнеса, плюс синхронизация действий всего туристического сообщества призваны сделать Гатчину действительно гостеприимным городом. Пока для этого не хватает многого.

Чем удивить гостей?

Встреча длилась более двух часов. Прозвучало много инициатив и предложений.

- В этом году я особенно почувствовал, что мы теряем деньги в Сиверской, - сказал почетный гражданин Гатчинского района, краевед Андрей Бурлаков. – Все знают, какое количество туристов на сапах появилось на реке Оредеж в Сиверской, и как усложнилась жизнь местных жителей. Делал в этом году подсчет: три тысячи сапов проплывает только в один день. Нужно продумать, как ввести какой-то официальный сбор, экологический или туристический. Если хотя бы по сто рублей брать с каждого человека, соберется приличная сумма, которую можно направить, например, на благоустройство.

Говоря о стратегических задачах по развитию туризма, депутат города Гатчины Галина Паламарчук обратила внимание на плохое состояние «ворот» в Гатчину - железнодорожных вокзалов, а также исторических домов Егерской слободы.

- Если мы говорим про Гатчину как про уникальный город, то наше уникальное преимущество – это дома со 150-летней историей из лиственницы, которые не нужно переносить, как это сделано под Новгородом для того, чтобы собрать. Они есть, они в таком состоянии, что их можно показывать. Это объекты культурного наследия регионального значения, в которых живут люди, что, конечно, является определенной особенностью, которую нужно учитывать. Но это обязательно должно быть отражено в стратегии развития туризма, - считает Галина Паламарчук.

Многих беспокоит плачевное состояние исторических домов на улице Чкалова. В следующем году область должна заняться их реставрацией.

Председатель областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский сообщил, что прошел все согласования проект реставрации объекта культурного наследия - Водонапорной башни в Приоратском парке. Уже начались работы, со временем Гатчина получит еще один интересный туробъект.

Так как в совет включены представители разных сфер, то и вопросы туризма обсуждались с разных точек зрения. Предприниматель Константин Хребтов отметил проблему наполняемости гостиниц в зимний период и выразил обеспокоенность тем, что обсуждается строительство в Гатчине гостиницы на тысячу мест. Турорганизаторы со своей стороны не видят в этом проблемы для существующих точек размещения, так как большая гостиница будет принимать большие организованные группы, в том числе автобусные. Сейчас их разметить негде.

Чтобы туристы оставались в Гатчине хотя бы на пару дней, помимо знаковых творческих и спортивных мероприятий, которыми славится город, нужно продумать вечернюю программу для людей с разными интересами. Вновь вспомнили о необходимости строительства современного концертного зала и театра, набережной и других проектах. Теперь для привлечения туристов участники встречи предложили усилить развлекательное направление - построить аттракцион «Колесо обозрения», площадку для запуска воздушных шаров и даже канатную дорогу.

В заключение было решено, чтобы работа совета была продуктивнее, круг вопросов, которые члены совета выносят на обсуждение, будет сначала прорабатываться рабочими группами при участии кураторов от администрации.

Татьяна Можаева