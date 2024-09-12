Юлия Сергеева из Гатчинской гимназии им. Ушинского – «Почетный учитель Ленинградской области»
Губернатор Александр Дрозденко присвоил звание «Почетный учитель Ленинградской области» трём педагогам. В числе награжденных – учитель из Гатчины.
Звание «Почетный учитель Ленинградской области» присвоено Марине Андреевне Григорьевой – учителю русского языка и литературы гимназии № 2 (Тихвинский район), Оксане Михайловне Расторгиной – учителю химии средней школы № 2 г. Всеволожска и Юлии Алексеевне Сергеевой – учителю изобразительного искусства и черчения Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского.
Звание присваивается в целях поощрения учителей, внесших выдающийся вклад в развитие системы образования Ленинградской области, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом, в совершенствование образовательной, методической, инновационной деятельности, формирование духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения в соответствии с областным законом от 21 декабря 2010 года № 80-оз "О звании "Почетный учитель Ленинградской области".