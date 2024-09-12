Правительство Ленинградской области и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

Филиал Российского общества «Знание» в Ленинградской области играет ключевую роль в просветительской работе на территории большого региона. На сегодня заключено 10 соглашений о сотрудничестве с различными организациями. Более 130 лекторов выступают под эгидой филиала. В работе используются разноплановые форматы – лекции, дискуссии, мастер-классы, игровые активности, которые востребованы молодежью. С начала 2024 года было проведено свыше 340 лекций, на которых побывали почти 9 тысяч человек.

Соглашение между сторонами положит начало активной совместной работе по распространению достоверных знаний среди местного населения. Ключевыми векторами долгосрочного партнерства станет не только масштабирование просветительской деятельности в регионе путем реализации новых проектов, но и расширение сообщества лекторов, а также создание условий для их профессионального и личностного роста.

«Этот шаг символичен вдвойне: во-первых, он происходит на площадке, объединяющей энергию молодого поколения, во-вторых, он открывает новые возможности для развития просветительской деятельности в регионе. Мы ожидаем, что наше сотрудничество позволит привлечь новых лекторов из региона, что обогатит наши программы свежими идеями и опытом, позволит увеличить количество слушателей просветительских программ, создать более доступную и интересную среду для образования и развития. Уверены, что вместе мы сможем сделать просвещение более доступным и интересным для всех», - подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Вопросы дальнейшего взаимодействия между просветительской организацией и правительством региона также обсудили с заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем и председателем комитета по молодежной политике Ленинградской области Мариной Григорьевой.

Также в рамках форума традиционно прошел День Регионов. Руководители субъектов РФ во главе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в открытом диалоге обсудили с молодёжью возможности развития регионов и их социально-значимых проектов. На панельной дискуссии представители Общества «Знание», руководители и заместители руководителей субъектов Российской Федерации, а также проректоры образовательных организаций высшего образования СЗФО встретились с участниками форума, рассказали молодежи про особенности государственной и муниципальной службой и ответили на вопросы.