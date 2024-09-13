Главой Гатчинского округа стал Виталий Филоненко

Первое заседание совета депутатов Гатчинского муниципального округа открыла председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Смык. Она огласила фамилии 50 депутатов, избранных 7-8 сентября в результате голосования на муниципальных выборах, и каждому был торжественно вручен депутатский мандат.

Как доложила руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Алина Коняева, на заседании фракции, которое прошло перед депутатской сессией, на должность главы Гатчинского муниципального округа была выдвинута кандидатура Виталия Филоненко.

Руководитель регионального исполнительного комитета Ленинградской области и регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов в своем выступлении отметил, что кандидатура Виталия Андреевича пользуется однозначной поддержкой губернатора Ленинградской области, секретаря регионального отделения партии Александром Дрозденко, и была рекомендована на президиуме регионального политического совета «Единой России».

Дмитрий Рытов пожелал депутатам успешной работы и отметил, что вся Ленинградская область будет внимательно следить за развитием первого муниципального округа в регионе: «И правительство Ленинградской области, и Законодательное собрание региона будут максимально помогать вам на том непростом пути, который предстоит пройти», – заверил парламентарий.

Депутаты окружного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Виталия Филоненко на должность главы Гатчинского муниципального округа. В своем ответном слове Виталий Андреевич поблагодарил коллег за столь высокое признание: «Я всем сердцем полюбил Гатчинскую землю и сделаю все, чтобы она стала еще краше – с вашей помощью!».

Председатель Гатчинского отделения «Боевого братства», депутат совета депутатов Гатчинского муниципального округа Дмитрий Кононов от себя лично, от руководства регионального отделения партии «Справедливая Россия» и председателя совета Ленинградского областного отделения «Боевого братства» Героя России Алексея Махотина выразил поддержку Виталию Филоненко: «Независимо от партийной принадлежности, цель у нас одна: благополучие и процветание наших избирателей, жителей Гатчинского муниципального округа».

С успешным завершением непростой избирательной кампании депутатов поздравил областной парламентарий Александр Русских: «Наша сила – в команде! И настрой может быть только один – на работу на общее благо нашей земли и жителей Гатчинского муниципального округа».