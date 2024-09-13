Хор ветеранов: поющие сердца

Оккупация Гатчины продолжалась с 13 сентября 1941 года по 26 января 1944-го года. Эти трагические дни, злодеяния оккупантов никогда не будут забыты. Накануне печальной даты в библиотеке им. Куприна силу духа, мужество и непобедимость нашего народа воспевали в песнях, проводя исторические параллели с днем сегодняшним.

Высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры - отличительные черты коллектива, которым руководит Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, Отличник народного просвещения Софья Гдальевна Левицкая.

В этот день в исполнении хора ветеранов «Оптимист» и солистов прозвучали духоподъемные песни, написанные в военные годы и современными авторами, а также красивые лирические произведения о нашей стране и любимой Родине. В исполнении представителей старшего поколения они звучали особенно проникновенно и убедительно.

Особой изюминкой хора ветеранов является исполнение произведений, написанных Софьей Гдальевной Левицкой и членами ее талантливого творческого коллектива.

Преданные поклонники хора, читатели и гости библиотеки одарили хоровой коллектив щедрыми аплодисментами, цветами и словами искренней благодарности.

К дате начала оккупации Гатчины в зале библиотеке организован тематический подбор книг «Помнить, нельзя забыть».

Татьяна Можаева