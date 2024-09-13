На Красной – новая «зебра»

На последнем летнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Гатчинского района обсуждалась обстановка на гатчинских дорогах, меры безопасности в связи с началом учебного года и, конечно, рассматривались заявления и обращения граждан и организаций.

Ограничьте автомобилистов!

Жильцы микрорайона на въезде в Гатчину просили ограничить движение автомобилей на территории общественного пространства от дома № 48 до дома № 56. Комиссия постановила удовлетворить просьбу и поставить дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» в местах возможного проезда транспортных средств. Срок исполнения – III квартал 2024 года, работы поручены Гатчинскому УБДХ.

На другой стороне проспекта понадобилось ограничить парковку. Жильцы дома № 53 на проспекте 25 Октября обратились в администрацию по поводу ограничения парковки машин во дворе, однако члены комиссии постановили оставить просьбу без удовлетворения, так как законные основания для ограничения парковки на дворовой территории отсутствуют.

Вопрос о принятии мер для снижения скорости транспортных средств в деревне Лязево остался нерешенным. Отделу по дорожному хозяйству и транспорту поручено провести осмотр автомобильной дороги и доложить о результатах на следующем заседании комиссии для принятия окончательного решения.

Вместо «лежачего полицейского» – знак «Жилая зона»

Как всегда, ряд обращений жителей содержал просьбы установить искусственные неровности. Однако положительно была решена только одна просьба, касающаяся обустройства неровности возле пешеходного перехода к лицею № 3 на ул. 7-й Армии вблизи пересечения с ул. Коли Подрядчикова. Комиссия поручила отделу по дорожному хозяйству и транспорту комитета ЖКХ выполнить закупку комплектующих и установить недостающую искусственную неровность в IV квартале.

Обращения по поводу устройства «лежачих полицейских» вблизи многоквартирного дома № 7 по ул. Изотова в Гатчине, на проезжей части улицы Северной в Мариенбурге комиссия оставила без удовлетворения, поскольку законные основания, регламентирующие обязательное наличие искусственных неровностей по данным адресам, отсутствуют.

Одно из обращений касалось неровности на Хохловом поле во дворе дома № 4 по ул. Филиппова. Граждане мотивировали свою просьбу тем, что в доме находится детская спортивная секция, рядом – детский сад, по проезжей части ходит много детей, в том числе и без сопровождения взрослых.

Комиссия постановила удовлетворить обращение частично. Оснований для установки искусственных неровностей в этом дворе нет. Но специалисты УБДХ г. Гатчины выполнят осмотр дворовой территории на предмет наличия дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и в случае их отсутствия поставят знаки в III-IV квартале.

Напомним, что в зоне действия знака «Жилая зона» пункт 17.2 ПДД запрещает сквозное движение механических транспортных средств, в том числе автомобилей, учебную езду, стоянку с работающим двигателем и стоянку большегрузов. А главное, пункт 10.2 Правил устанавливает ограничение скорости для жилых зон и дворовых территорий в

20 км/ч. Кроме того, при движении в жилой зоне водитель должен учитывать, что на этой территории пешеходам разрешено ходить как по тротуарам, так и по проезжей части, и в обоих случаях пешеходы имеют преимущество.

Переходам – быть

Два обращения в адрес комиссии содержали просьбу об устройстве пешеходного перехода, и оба получили положительный ответ.

Одно обращение поступило из УМВД России по Гатчинскому району – сделать пешеходный переход через проезжую часть улицы Красной между домами № 5 и № 5/1, так как переход на этом участке улицы – от перекрестка с ул. Соборной до пересечения с ул. Чкалова – отсутствует. Члены комиссии обсудили конкретный участок для устройства пешеходного перехода и после выезда на место определили его – напротив правого крыла здания на Красной, 5. Оперативно, в кратчайшие сроки там появилась «зебра» и соответствующие знаки.

Жители Аэродрома просили обустроить пешеходный переход через проезжую часть улицы Красных Военлетов вблизи ее пересечения с Диагональной. Комиссия постановила просьбу удовлетворить и запланировать устройство пешеходного перехода на II-III квартал 2025 года.

Также оперативно был решен вопрос о нанесении дорожной разметки и установке дорожных знаков приоритета на пересечении улиц Достоевского и Володарского в Гатчине: по просьбам жителей близлежащих домов

ул. Достоевского сделали главной дорогой – для облегчения задачи проезда перекрестка. Знаки установили быстро, видимость знаков – хорошая.

Половина улицы Воскова останется односторонней

Дачники из садоводств массива Красницы хотели, чтобы нанесли дорожную разметку на Красницком проспекте, но наличие горизонтальной дорожной разметки на данной автомобильной дороге не предусмотрено

ГОСТом. На проспекте должны стоять знаки «Ограничение максимальной скорости», и отделу по дорожному хозяйству и транспорту поручено выполнить осмотр автодороги на предмет их наличия – до IV квартала 2024 года.

В комиссию поступило обращение от жителя Мариенбурга – об организации двухстороннего движения транспортных средств на улице Воскова, на участке от ул. 1 Мая до ул. Куприна. Свою просьбу заявитель объяснил тем, что на Воскова появился новый тротуар – вдоль железной дороги, и теперь пешеходы не будут мешать водителям на проезжей части. При этом сама улица шире не стала. После обсуждения члены комиссии решили оставить данную просьбу без удовлетворения, поскольку организация двухстороннего движения на данном участке автомобильной дороги на ул. Воскова является нецелесообразной и, более того, может привести к аварийности.

Еще одно обращение касалось пересечения Красноармейского проспекта и улицы Жемчужина: по словам граждан, на этом перекрестке часто создается аварийная ситуация, когда водитель поворачивает с проспекта налево – на ул. Жемчужина – через два ряда встречных автомобилей, и из-за ограниченного обзора случаются столкновения. В одной из таких аварий пострадал мотоциклист: делая левый поворот, он не заметил приближающейся встречной машины во втором ряду. В обращении в комиссию предлагалось установить на этом перекрестке сферическое зеркало для обзора. Однако станет ли это спасением – поможет ли предотвратить ДТП, еще вопрос. Кроме того, Красноармейский проспект является частью дороги общего пользования регионального значения, и организация движения осуществляется в соответствии с проектом. Комиссия постановила направить представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих ДТП, в «Ленавтодор». Необходимо провести оценку на предмет необходимости актуализации проекта организации дорожного движения. Срок исполнения – III-IV квартал 2024 года.

Екатерина Дзюба