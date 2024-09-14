Печальная дата в истории Гатчины

83 года назад, 13 сентября 1941 года, отряд Андрея Григорина принял последний бой, прикрывая отход советских войск. Заняв Красногвардейск, враг принялся хозяйничать на нашей земле. За годы оккупации в Красногвардейске (Гатчине) погибли десятки тысяч мирных жителей и военнопленных, переживая все ужасы 866 фашистского террора, гатчинцы продолжали оказывать героическое сопротивление, в городе работало подполье.

Сегодня наш город воинской славы помнит о тех, кто встал на защиту своей малой и большой родины, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость. Каждый год 13 сентября в Гатчине у стелы «Город воинской славы» проходит траурный митинг, посвященный дню начала оккупации города в 1941 году. И в этот раз на площади у мемориала собрались жители Гатчины – ветераны, участники СВО, сотрудники администрации, представители учреждений, духовенства, депутаты, школьники, кадеты и юнармейцы.

На митинге выступил заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов: «Сегодня мы отдаем дань памяти тех людей, воинов Красной армии, партизан, мирных жителей, которые сражались, защищали город и сделали все для того, чтобы 26 января 1944 года Гатчина стала свободной от фашистских захватчиков».

Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Игорь Петрушенко в своем выступлении подчеркнул, что сегодняшние военнослужащие, бойцы СВО хорошо помнят, как 83 года назад на защиту родной земли встали наши деды и прадеды: «Их героизм помогает нам и сейчас. Мы проходим очередное испытание, и память о подвиге предков дает нам силы. Русский дух непобедим. Мирного неба всем над головой!».

Клирик Павловского кафедрального собора иерей Игорь Масликов сотворил краткую поминальную молитву. Перед собравшимися выступили ученицы 10-а класса Гатчинской школы № 9, участники митинга почтили память героев гатчинской земли минутой молчания и возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

Екатерина Дзюба