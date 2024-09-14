Печальная дата в истории Гатчины
Во время Великой Отечественной войны под пятой немецко-фашистских захватчиков гатчинская земля оказалась уже в августе 1941-го и, несмотря на героическое сопротивление бойцов Красногвардейского укрепрайона, к середине сентября наш город был оккупирован.
83 года назад, 13 сентября 1941 года, отряд Андрея Григорина принял последний бой, прикрывая отход советских войск. Заняв Красногвардейск, враг принялся хозяйничать на нашей земле. За годы оккупации в Красногвардейске (Гатчине) погибли десятки тысяч мирных жителей и военнопленных, переживая все ужасы 866 фашистского террора, гатчинцы продолжали оказывать героическое сопротивление, в городе работало подполье.
Сегодня наш город воинской славы помнит о тех, кто встал на защиту своей малой и большой родины, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость. Каждый год 13 сентября в Гатчине у стелы «Город воинской славы» проходит траурный митинг, посвященный дню начала оккупации города в 1941 году. И в этот раз на площади у мемориала собрались жители Гатчины – ветераны, участники СВО, сотрудники администрации, представители учреждений, духовенства, депутаты, школьники, кадеты и юнармейцы.
На митинге выступил заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов: «Сегодня мы отдаем дань памяти тех людей, воинов Красной армии, партизан, мирных жителей, которые сражались, защищали город и сделали все для того, чтобы 26 января 1944 года Гатчина стала свободной от фашистских захватчиков».
Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Игорь Петрушенко в своем выступлении подчеркнул, что сегодняшние военнослужащие, бойцы СВО хорошо помнят, как 83 года назад на защиту родной земли встали наши деды и прадеды: «Их героизм помогает нам и сейчас. Мы проходим очередное испытание, и память о подвиге предков дает нам силы. Русский дух непобедим. Мирного неба всем над головой!».
Клирик Павловского кафедрального собора иерей Игорь Масликов сотворил краткую поминальную молитву. Перед собравшимися выступили ученицы 10-а класса Гатчинской школы № 9, участники митинга почтили память героев гатчинской земли минутой молчания и возложили цветы к стеле «Город воинской славы».
Екатерина Дзюба