Гатчинский ЗАГС отремонтируют в 2025 году
Такое поручение дал правительству региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Здания Выборгского и Гатчинского ЗАГСов будут включены в программу приоритетных ремонтов на 2025 год. Оба учреждения располагаются в объектах культурного наследия.
«Обязательно ЗАГСы надо приводить в порядок. Трудно говорить о крепкой дружной семье, о регистрации детей, когда в ЗАГСе проваливаются полы. Вот я в приоритет это поставил, начиная со следующего года», — сказал глава региона.
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