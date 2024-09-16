Гатчинский ЗАГС отремонтируют в 2025 году

Здания Выборгского и Гатчинского ЗАГСов будут включены в программу приоритетных ремонтов на 2025 год. Оба учреждения располагаются в объектах культурного наследия.

«Обязательно ЗАГСы надо приводить в порядок. Трудно говорить о крепкой дружной семье, о регистрации детей, когда в ЗАГСе проваливаются полы. Вот я в приоритет это поставил, начиная со следующего года», — сказал глава региона.