«Родиной дышим и Богом живём…»

Владимир Квашнин - известный сибирский поэт и прозаик, член Союза писателей России. Живет и работает в небольшом поселке Саранпауль, затерявшемся в суровом северном краю, недалеко от Приполярного Урала. В юности получил профессиональное образование и долгих 27 лет проработал охотоведом, занимался охраной диких животных Приполярья от браконьеров.

Встреча с гатчинскими любителями поэзии прошла в рамках творческого путешествия Владимира Квашнина по Северо-Западу России. Вместе с ним гатчинцы совершили поэтическую экскурсию в далекий край нашей земли — на малую родину поэта. Своего рода музыкальным эпиграфом к ней стало выступление талантливых гатчинских музыкантов Михаила Огороднова и Яны Владимирской, которые исполнили знаменитый романс Будищева «Калитка».

Владимир Квашнин рассказывал о своей малой родине, о жизни и творчестве. Поэт представлял свои книги и, конечно же, читал свои стихи:

«Бродит осень в слезах по опушке

С паутинкой седой в волосах.

Дозревает брусника. Волнушки

Зябко ёжатся ночью в лесах.

В небе тучи накренились боком

Так, что дня не проходит без слез,

И всё глубже в бочонок под стоком

Прячет золото осень с берез...»

Творчество Владимира Квашнина можно определить словами из его стихотворения - «Родиной дышим и Богом живем…». Каждое его стихотворение пронизано большой любовью к родине, к своему Синегорью, к людям, ко всему, что он видит и встречает в своей жизни.

Добраться до Большой земли из Саранпауля не так просто — от Ханты-Мансийска поселок отделяет около 800 километров. Причем по земле дороги нет. «Дальше нашего поселка — только горы, тундра и Баренцево море, - рассказывает он. — Связь с миром — только с помощью вертолета. Но ничего, живем не тужим. Самое драгоценное на моей родине — это, конечно, речка Ляпушка, красивая, чистейшая, которая берет свои истоки у Приполярного Урала:

«Спит у баньки под боком смородина,

Стынет в синих туманах покос.

Как прекрасна ты, милая родина,

Что нельзя любоваться без слез.

Синегорье, родная околица,

Речка Ляпушка в росном хвоще…

Утром с травами вместе помолишься,

И весь день благодать на душе…»

Юлия Лысанюк