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Сохраним лес!

12 сентября Гатчинский район присоединился к Всероссийской акции "Сохраним лес". Рядом с деревней Черново ребята из школьного лесничества "Зелёный дом" (филиал Дивенский Рождественской школы) и волонтеры РЖД под руководством сотрудников Гатчинского лесничества провели посадку лесных культур ели на площади 1.2 га в Елизаветинском участковом лесничестве.

Рубрики:  Экология

Общими усилиями было высажено 1250 сеянцев ели с закрытой корневой системой, выращенных Лужской лесосеменной станцией. 

Гатчинское лесничество благодарит всех участников за отличную работу и личный вклад в сохранение лесов, а также администрацию Рождественского поселения за предоставленный автобус для школьников. 

Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес"