Сохраним лес!
12 сентября Гатчинский район присоединился к Всероссийской акции "Сохраним лес". Рядом с деревней Черново ребята из школьного лесничества "Зелёный дом" (филиал Дивенский Рождественской школы) и волонтеры РЖД под руководством сотрудников Гатчинского лесничества провели посадку лесных культур ели на площади 1.2 га в Елизаветинском участковом лесничестве.
Рубрики: Экология
Общими усилиями было высажено 1250 сеянцев ели с закрытой корневой системой, выращенных Лужской лесосеменной станцией.
Гатчинское лесничество благодарит всех участников за отличную работу и личный вклад в сохранение лесов, а также администрацию Рождественского поселения за предоставленный автобус для школьников.
Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес"
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