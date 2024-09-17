«Красногвардейский»: осенняя страда в разгаре

Погода сельхозпроизводителю благоприятствует, есть техника, угодий много – не хватает рабочих рук! Из-за кадрового голода предприятию грозит сокращение производства – острый дефицит работников наблюдается в каждом подразделении, включая администрацию предприятия. Чтобы обрабатывать бескрайние поля и разводить тучные стада, нужны люди. С приходом сентября работы на селе не убавилось – поспевшие озимые ждать не будут.

Как рассказал директор племзавода «Красногвардейский» Олег Сергиенко, сейчас идет активная уборка зерновых – пшеницы и ячменя. На данный момент убрано больше 70%, и уже начали убирать яровой рапс и сеять озимые. К концу августа был полностью посеян рапс, сейчас полным ходом идет сев озимой пшеницы. Сколько продлится посевная, зависит от погодных условий.

- После уборки зерновых, рапса идет заготовка соломы – как подстилочного материала. Сейчас заготовлено более 60%, – пояснил Олег Николаевич. – К середине сентября поспела кормовая кукуруза. Закончим посевную кампанию, рабочие руки освободятся, и будем переходить на кормозаготовку – начнем заготавливать силос из кукурузы. Как правило, эти работы длятся до середины октября. А дальше все будет зависеть от погоды.

- Глубокой осенью полевые работы не заканчиваются?

- Работа у нас ведется круглогодично. Вторая половина октября, ноябрь – это внесение органики, подготовка зяби к посевной кампании следующего года. Посевных площадей у нас больше 5,5 тысяч га. Ежегодно мы сеем озимую пшеницу, ячмень, озимый и яровой рапс, кормовую кукурузу на силос. Кроме того, у нас большие поля многолетних трав – заготавливаем сено и силос. Два укоса мы уже сняли, может, снимем третий и добавим к кукурузному силосу.

- Кормозаготовка – не единственный вид деятельности племзавода?

- Примерно 15% от валовой выручки. Плюс мясное и молочное животноводство: больше четырех тысяч коров и быков, причем молочное – в приоритете. Стада пасутся возле животноводческих комплексов в деревнях Скворицы и Покизен-Пурская.

- Куда уходит молоко «Красногвардейского»?

- Своих торговых сетей у нас нет, молоко принимают молокозаводы. За мясом приезжают гатчинские компании, которые занимаются мясопереработкой. Но с молочным животноводством сейчас сложно. Во-первых, из-за погоды, которая очень сильно влияет на удои, а во-вторых, из-за кадрового дефицита. Наши люди в сельское хозяйство не стремятся. Куда деваются все выпускники сельскохозяйственных вузов и колледжей – непонятно. С рабочей силой из-за рубежа теперь сложности. Поэтому думаем уже о сокращении производства. Можно иметь сколько угодно техники и земли, но, если людей не будет – а их все меньше и меньше становится – производство не удержать.

- Работники каких специальностей вам нужны?

- Нам нужны все: слесари, сварщики, токари, трактористы, водители, дояры, скотники, специалисты с высшим образованием – ветврачи, зоотехники. И в администрацию люди нужны: инженеры, в том числе инженер по технике безопасности, кадровики. Спектр очень широкий, дефицит кадров колоссальный.

- Что предлагает «Красногвардейский» своим сотрудникам?

- У нас самый высокий уровень заработной платы в Ленобласти среди сельхозтоваропроизводителей. Полный соцпакет, заключен договор с ме-дицинским центром «Здоровье» на бесплатное медобслуживание. Мы предоставляем работникам питание и спецодежду, жителям других регионов выделяется служебное жилье.

- Работы много – когда конец страды?

- До ноября, скорее всего, будем кормозаготовкой заниматься. Дальше – как погода позволит. На моей памяти был год, когда мы пахали до 30 декабря.

Беседовала Екатерина Дзюба