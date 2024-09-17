Ленинградцы — в помощь Курску

Сбор и отправку груза с гуманитарной помощью организовал фонд «Ленинградский рубеж».

«С недавнего времени беда постучалась в наш общий дом. Идет сложная военная операция, и по моему поручению руководство фонда «Ленинградский рубеж» выезжало в Курскую область. Был составлен список с мест — самого необходимого. Сегодня мы делаем очередную отправку», — сказал Александр Дрозденко.

В здании правительства Ленинградской области сегодня погрузили и отправили партию помощи, в которую вошла оборудованная операционная: аппарат искусственной вентиляции легких, шприцевые дозаторы, операционный монитор жизненных показателей, кислородный концентратор и операционный стол. Также область направила в Курск 200 кроватей и полных постельных комплектов к ним – матрасы, подушки и белье. Для восстановления поврежденной инфраструктуры Курского приграничья из Ленинградской области отправили до тысячи кубов досок и бруса.