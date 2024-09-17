Принят проект Устава Гатчинского муниципального округа

Председатель комитета юридического обеспечения Ирина Кузнецова представила на утверждение проект Устава Гатчинского муниципального округа. Он содержит 10 глав и 55 статей, в которых прописан порядок организации местного самоуправления на территории Гатчинского муниципального округа.

Познакомиться с документом и внести свои предложения может любой житель Гатчинского округа. Слушания по проекту Устава назначены на 21 октября. Они пройдут в здании администрации: Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44, к. 9. Начало в 15.00. Предложения направляются в произвольной форме в аппарат совета депутатов до 15 октября.

Проект Устава Гатчинского муниципального округа опубликован в газете «Официальный вестник» – приложении к газете «Гатчинская правда» 18 сентября, а также размещен на официальном сайте Гатчинского района.

Также депутаты приняли решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ», назначаемого по контракту.