Принят проект Устава Гатчинского муниципального округа
Состоялось второе заседание совета депутатов Гатчинского муниципального округа первого созыва. Вел заседание глава округа Виталий Филоненко.
Председатель комитета юридического обеспечения Ирина Кузнецова представила на утверждение проект Устава Гатчинского муниципального округа. Он содержит 10 глав и 55 статей, в которых прописан порядок организации местного самоуправления на территории Гатчинского муниципального округа.
Познакомиться с документом и внести свои предложения может любой житель Гатчинского округа. Слушания по проекту Устава назначены на 21 октября. Они пройдут в здании администрации: Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44, к. 9. Начало в 15.00. Предложения направляются в произвольной форме в аппарат совета депутатов до 15 октября.
Проект Устава Гатчинского муниципального округа опубликован в газете «Официальный вестник» – приложении к газете «Гатчинская правда» 18 сентября, а также размещен на официальном сайте Гатчинского района.
Также депутаты приняли решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ», назначаемого по контракту.