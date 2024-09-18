«Гатчинская Романсиада» на «Аллее времён»

«В этом году мы решили посвятить фестиваль истории русского романса. Эта тема оказалась достаточно плодотворной, интересной и многогранной. Это наша красивая история, к которой нужно приобщаться с юных лет. Благодарим команду международного конкурса русского романса «Гатчинская Романсиада», которая помогла претворить эту идею в жизнь. Как нигде, в старинном усадебном парке русские романсы звучали так гармонично и душевно», - рассказал начальник сектора культурных программ Паркового агентства Станислав Беляков.

Гостей фестиваля порадовали разнообразием романсов солист музыкального театра им. Шаляпина Павел Шнипов, звезда московской сцены Анна Аверина, солист мюзиклов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Георгий Новицкий, лауреат международных конкурсов Роман Лиманский, автор-исполнитель Елена Тальковская, восходящая оперная звезда Санкт-Петербурга Екатерина Иванова. Русские романсы разных эпох и стилей прозвучали в сопровождении инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской.

Ведущими фестивальной программы стали актриса театра и кино Алёна Биккулова и художественный руководитель международного конкурса русского романса «Гатчинская Романсиада» Борис Дёмин. Они не только прекрасно пели, но и рассказывали об истории этого уникального жанра исполнительского искусства, а также об истории Таицкой усадьбы Демидовых. Атмосферу музыкального салона в дворянской усадьбе помог создать образцовый коллектив «Театр костюма «Катюша».

«Впервые в этом потрясающем парке, рядом с которым я живу, звучат русские романсы. Я думаю, что лучше места для этого не найти. Я получила массу положительных эмоций, рада, что пришла. Особая благодарность замечательным артистам, которые покорили сердце своим искренним и талантливым исполнением», - поделилась впечатлениями гостья фестиваля Наталья Коновальчик.

В программе звучали романсы, написанные на строки из классики русской поэзии, такие как «Я вас любил» (Б. Шереметев – А. Пушкин), «Пленившись розой, соловей» (Н. Римский-Корсаков – А. Кольцов), «Подъезжая под Ижоры» (Г. Свиридов –

А. Пушкин), и более современных поэтов и композиторов, а также авторов-исполнителей. Двухчасовая программа закончилась многоголосьем всех участников концерта, которые исполнили знаменитую «Калитку» (В. Буюкли – А. Будищев), и долгими овациями зрителей.