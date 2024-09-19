4 медали гатчинских шахматистов
Поздравляем шахматистов из Гатчины с отличным выступлением на чемпионате Ленинградской области и Первенствах Ленинградской области по быстрым шахматам.
Рубрики: Спорт
Соревнования проводились в возрастных категориях до 19, 15 и 13 лет. Команда Гатчина-1 заняла второе место, уступив победителю лишь пол очка. В составе команды выступали: Артем Горлов (тренер Д.В. Щукин), Александр Сажин и Вера Моторина (тренер И.С. Моторина).
В личном зачёте спортсмены из Гатчины завоевали 4 медали:
- золото – у Веры Моториной (девушки до 19 лет),
- серебро – у Александры Шубиной (девушки до 15 лет),
- бронза – у Александра Сажина (юноши до 19 лет) и Полины Кислухиной (девушки до 13 лет).
По информации клуба «Шахматное королевство»
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