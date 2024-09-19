«Полярные сны» гатчинских студентов

В полуфинале конкурса была представлена тысяча проектов, и только лучшим из них была открыта дорога в финал. Коллекция «Полярные сны» от студентов Школы дизайна заняла почетное третье место в номинации «Народное голосование» в категории «Дизайн одежды».

Эта коллекция, вдохновленная красотой и традициями северного региона, воплощает бережное отношение к природе и переосмысление традиционной культуры. Ее авторы – талантливые студентки Юля Вырлан и Алёна Захарова. Наставник и куратор проекта - Ольга Самоненко.

- Мы запечатлели изображения на моделях коллекции главных обитателей пояса вечной мерзлоты - белых медведей, оленей, касаток, - пояснили свой замысел авторы коллекции.

Впереди у девушек еще много творческих замыслов. Уверены, что они с успехом воплотят их в жизнь.

Фото авторов коллекции