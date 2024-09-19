«Тепловые сети» готовятся к зиме

Как сообщили в МУП «Тепловые сети» г. Гатчины, таких масштабных работ по ремонту теплотрасс в городе не было никогда.

Прежде всего, были отремонтированы сети под объекты, включенные в программу «Формирование комфортной городской среды». Капитальный ремонт участков тепловых сетей к дому 20А по ул. Урицкого для дальнейшего благоустройства двора выполнен подрядчиком ООО «Стройкомфорт» за счет средств местного бюджета. Работы завершены еще в июне.

Капитальный ремонт участков тепловых сетей, расположенных в границах нового общественного пространства в микрорайоне Мариенбург (от пересечения ул. Куприна и 120-й Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д.54, по ул. 120-й Гатчинской Дивизии, д.7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57), проводился подрядчиком ООО «Комфорт» на средства из местного бюджета. Работы завершены 9 августа. В настоящий момент работает другой подрядчик по благоустройству данной территории.

Завершен ремонт «пересечек» (участков теплотрассы под полотном дороги) по улицам Урицкого, Рошаля, Рысева, Кустова, Чехова. Перечисленные работы МУП «Тепловые сети» г. Гатчины выполняло хозяйственным способом, то есть силами своих специалистов, без привлечения подрядчиков, за счет целевого финансирования из местного бюджета. Все работы выполнены в срок или с опережением плана.

Близится к завершению ремонт тепловых сетей на ул. Крупской. Ремонт тепловых сетей на ул. Красной будет завершен до 10 октября.

Силами подрядных организаций продолжается ремонт на улицах Радищева и Зверевой. Общая сумма финансирования по данным объектам 214 млн рублей, средства выделены в виде субсидий из бюджета Ленинградской области и местного бюджета.

Татьяна Можаева