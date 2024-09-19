В Гатчинском районе задержан гражданин Таджикистана по подозрению в убийстве, совершенном 15 лет назад

Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако межведомственной аналитической следственно-оперативной группой по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, возглавляемой руководителем следственного управления Сергеем Сазиным, продолжалась следственно-оперативная работа, направленная на установление виновного лица и привлечение его к ответственности.

Следователями и следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по СЗФО ГУК СК России в ходе совещаний были тщательно изучены материалы уголовного дела, даны подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований, которые в последующем координировались и контролировались межведомственной аналитической следственно-оперативной группой.

Следователями проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний проходящих по делу лиц, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшему, а также проведен ряд судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить полную картину произошедшего и установить конкретное лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался гражданин Таджикистана 1983 г.р., причастность которого подтверждена совокупностью доказательств, полученных в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий. Следователями-криминалистами совместно с сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозреваемый был задержан на территории города Москвы, где он проживал без регистрации.

По версии следствия, 18 января 2009 года подозреваемый, находясь в помещении зала игровых автоматов Лото-Клуб в городе Гатчине Ленинградской области нанес администратору заведения 10 ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего похитил из помещения клуба денежные средства в сумме 49771 рубль.

В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение.

Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.