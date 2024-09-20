Каков вектор развития местного самоуправления?

Встреча прошла 19 сентября в рамках Евразийского женского форума. В разговоре участвовали вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк и и.о. главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Анна Данилюк рассказала о развитии муниципальной власти, усовершенствовании системы управления, социально-экономических показателях региона, развитии кадровой политики, поддержке военнослужащих и участии жителей региона в местном самоуправлении.

- Взаимодействие с Всероссийской ассоциацией открывает для нас новые горизонты развития территорий и повышения качества жизни граждан. Несмотря на различное экономическое развитие муниципальных образований, у нас создана эффективная и рабочая система управления, налажена командная работа и взаимодействие органов власти всех уровней. Это внутреннее сотрудничество позволяет оперативно реагировать на новые вызовы и слаженно решать масштабные общие задачи. Управляемость удается поддерживать благодаря уверенной сильной позиции губернатора Александра Дрозденко в регионе, а также тщательному и взвешенному подходу к подбору управленческих кадров всей команды региона, - сказала Анна Данилюк.

На встрече обсудили ряд важнейших вопросов: практику создания комфортной среды на территориях, поддержку участников и ветеранов СВО, переход на одноуровневую систему управления, подготовку кадров для органов местного самоуправления, оплату труда муниципальных служащих, взаимодействие с региональной и федеральной властью в формате «Муниципального диалога» ВАРМСУ.

- Мы должны четко понимать, что глава – это не просто администратор, а человек, который является специалистом по всем вопросам, – отметила Ирина Гусева.

Для выработки эффективных управленческих решений поставлена задача наладить постоянную коммуникацию между муниципалитетами, федеральными и региональными органами власти. Как подчеркнула Ирина Гусева, никто лучше муниципальных служащих не знает, какие меры необходимы для повышения качества жизни на местах. И именно мнение муниципального сообщества становится основой для конкретных изменений на государственном уровне.

- В нашей команде работают практики. Но без вашей помощи мы не сможем – нам нужна обратная связь, - сказала Ирина Гусева.

В рамках визита Ирина Гусева посетила в Гатчине три объекта, получивших новую жизнь в рамках реализации федеральных и региональных проектов: реконструированный стадион «Спартак» и сквер «Гатчинский дворик».

Обращаясь участникам встречи, она тепло поблагодарила муниципалов за работу, а Гатчину - за радушный прием и успешно воплощенные социальные проекты.

Татьяна Можаева