Сильные духом из Гатчины

Областные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спартакиада сильных духом» прошли 14 сентября во Всеволожске, объединив тех, кто готов пройти жизненные испытания и не растерять бодрость духа и волю к победе. На этот раз Спартакиада была посвящены Году семьи в России.

Эти соревнования стали традиционными и проходят в Ленинградской области пятый год подряд, привлекая всё больше участников. На этот раз на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума собралось более 150 человек со всей Ленинградской области. Участники смогли проверить свою силу, ловкость и командный дух в таких спортивных дисциплинах, как бочча, флорбол, корнхол, дартс, шашки, прыжки в длину с места.

Спортсменов ждали насыщенная программа, море эмоций и, конечно же, памятные призы.

Кроме соревновательных видов им были предложены не входящие в зачёт спортивно-развлекательные игры, где спортсмены могли отдохнуть и весело провести время - настольный футбол и мини-гольф, мемори, кольцеброс, дженга, большие шахматы и коридор ВФСК «ГТО».

Участие в Спартакиаде приняли семь членов гатчинской организации ВОИ с нарушением опорно-двигательного аппарата. Команда участвовала в таких видах спорта, как бочча, корнхол, дартс, шашки, прыжки в длину с места, а также в спортивно-развлекательных играх.

В результате слаженной и продуманной тактики гатчинцы заняли 3-е место среди двенадцати команд по игре в бочча. Напомним, бочча считается паралимпийским видом спорта с 1984 года. В Россию эта игра пришла чуть больше десяти лет назад и продолжает завоевывать популярность среди наших спортсменов-паралимпийцев.

Спортивная команда Гатчинской ВОИ благодарит водителя Гатчинского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа Бориса Раимова за доброжелательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и терпение.

Подготовила Юлия Лысанюк