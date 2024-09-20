«Театр и К°» ждёт встречи с вами

Первой постановкой театрального творческого объединения стал в 2015 году спектакль «Всё начинается с любви» (инсценировка Юрия Давыдкина по рассказу Валентина Распутина «Рудольфио»).

В настоящее время в репертуаре театра девять спектаклей. Пять спектаклей, к сожалению, сняли с репертуара в связи с уходом из коллектива молодых актеров, которые окончили школы, поступили в вузы и колледжи, служат в армии или просто переехали жить в другие города. Но мы надеемся восстановить эти постановки с новым подрастающим поколением актеров, которых приглашаем в наш коллектив. А также в своём 11-м театральном сезоне мы приступаем к постановке новых спектаклей.

Приятно видеть, что за эти годы у нашего творческого объединения появился свой зритель, активно интересующийся творческими планами театра, балующий нас иногда даже полными аншлагами.

Наш «Театр и К°» открыт к сотрудничеству с творческими увлечёнными людьми, желающими попробовать свои силы в актёрском мастерстве, в других театральных видах творчества. Мы ищем сотрудничества со сценаристами, художниками, режиссёрами и композиторами.

Мы приглашаем в наш театр всех желающих попробовать свои силы в творчестве – подростков от 14 лет и взрослых.

В театральную студию приглашаются ребята от 12 лет и старше.

Учащимся предлагается трёхгодичная программа дополнительного образования по предметам: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, театральный грим, устройство театральной сцены, участие в постановках спектаклей, в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней, поддержка при поступлении в театральные учебные заведения.

Телефон для справок: +7-952-237-43-74, художественный руководитель Ю.И. Давыдкин.

Сергей Богмут, ведущий актёр, заведующий труппой ТО «Театр и К°»