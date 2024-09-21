Семейное ралли прошло в Выборге
Накануне Дня семьи, любви и верности с Рыночной площади стартовало второе историко-краеведческое семейное автомобильное ралли «Выборг 731».
Рубрики: Общество
18 семейных экипажей, в состав которых вошли родители и дети, отправились покорять местные шоссе и находить знаковые объекты. Участникам команд предстояло не только проявить себя в качестве подготовленных водителей и штурманов, но и продемонстрировать свои знания по истории района. Семейное ралли в этот день сплотило детей и родителей и, наверняка, останется в памяти семей ярким воспоминанием этого лета.
Материалы подготовлены рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.