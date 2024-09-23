Бьёт, значит любит? Поговорим о проблеме агрессивных отношений между родителями и детьми

Приходим на помощь

Третий год Центр является пилотной площадкой Ленобласти, на которой реализуется национальная инициатива «Получение социальной помощи женщинами с детьми, подвергшимися насилию в семье».

Специалисты по социальной работе, психологи и юристы – готовы оказывать специализированную действенную помощь в экстренной ситуации. Хотя, отмечают они, жертвы домашнего насилия зачастую стесняются обращаться за помощью, скрывая истинную картину и надеясь на изменение поведения агрессора в лучшую сторону, поэтому объективной статистики преступлений в отношении женщин и детей не существует. Но проблема-то есть!

– При обращении женщины к нам мы оказываем ей первую помощь, – подчёркивает заместитель директора КЦСОН Виктория КУЗЬМИНЧУК, – можем временно разместить её в нашем стационарном отделении, договориться, чтобы её приняли в Волховском или Тихвинском кризисном центре, позволяющем бесплатно проживать, питаться и получать услуги психолога и юриста. Ситуация бывает накалена до такой степени, что надо уехать из города, переждать кризис и в дальнейшем принять решение – либо кардинально менять место жительства и работу, либо подключать юристов и решать проблему в судебном порядке, либо оставить всё как есть. Женщина, отойдя от агрессивной обстановки, через какое-то время сможет принять взвешенное решение относительно своего будущего и будущего своего ребенка.

Домашнее насилие – где грань?

Является ли шлепок по мягкому месту ребёнка и затрещина проявлением домашнего насилия? К оценке надо подходить взвешенно, говорят специалисты. Если это не система, если это не наносит синяков и травм, то можно расценить как вид наказания, недопустимого в принципе, но не являющегося насилием. Конечно, есть нюансы…

Насилие не всегда бывает физическим, это может быть моральное давление, запреты, внушение страха или медицинское, когда ребёнку не оказывается необходимая помощь или не проводятся обследования. Родителям с низкой компетентностью специалисты объясняют, что именно они делают неправильно в отношении своих детей. Такая разъяснительная работа снижает уровень домашнего насилия в каждой конкретной семье.

В Центре функционирует стационарное отделение, где находятся 30 детей. Заведующая отделением социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми Ольга ЛЕБЕДЕВА поясняет, что при возникновении угрозы жизни и здоровью детей они изымаются из семьи по акту органов охраны правопорядка и после пребывания в стационарном отделении Выборгской детской городской больницы помещаются в отделение КЦСОН.

– Это одна из форм работы с проявлением насилия в семье, – подчёркивает Ольга Лебедева. – Работая с родителями, специалисты по работе с семьёй, психологи, педагоги выясняют, что послужило причиной семейного кризиса. Если это алкоголизация родителей, то мы рекомендуем обратиться в наркологический диспансер (направление на бесплатное «кодирование» выдаёт комиссия по делам несовершеннолетних). Если человек не трудоустроен, наши специалисты сопровождают его в центр занятости населения, потому что, как правило, такие люди теряются в вопросах взаимодействия с порталом Госуслуг, в МФЦ не знают, к кому обратиться, что сказать. Трудоустройство родителей улучшает финансовое состояние семьи, снимает часть проблем.

Маркёры неблагополучия

Подопечные центра имеют возможность проводить выходные в своей семье. Важно не пропустить имеющееся насилие. По поведению ребенка после возвращения из дома специалисты могут определить, продолжается ли тирания в семье – об этом можно судить по тому, что ребёнок замкнут, отказывается от еды, не снимает одежды с длинными рукавами, под которой прячет синяки и т.п. Чтобы вывести его из подавленного состояния, педагоги центра стараются разговорить ребенка, помочь ему прийти в себя.

– Ребёнку обязательно нужно с кем-то поделиться, он ещё не настолько взрослый, чтобы держать переживания в себе, – говорит Ольга Лебедева. – И нам надо создать такую ситуацию, чтобы вызвать его на откровенный разговор. Нередко на это уходит немало времени, здесь требуется терпение и деликатность.

С моральными травмами, когда ребёнок был участником или свидетелем конфликта в семье, обязательно работает психолог, задачей которого является восстановление детско-родительских отношений, уменьшение взаимных обид.

«Семейная диспетчерская»

Это название ещё одной технологии, которая реализуется в КЦСОН. В такую диспетчерскую могут обратиться семьи за помощью в решении проблем психологического характера.

– Консультации специалистов могут получить семьи, в которых наблюдается неблагополучие, но не в острой фазе. Например, когда возникают сложности во взаимоотношениях с подростками, когда родители оказываются в тупике, не знают, как правильно поступить. Их обращение к нам позволяет не допустить развития кризиса, – поясняет Ольга Лебедева.

В «Семейной диспетчерской» педагоги-психологи проконсультируют, разберут ситуацию. Еженедельно в центре проводятся для таких семей различные мастер-классы, организуется творческий досуг, который в конечном итоге становится групповыми сеансами психотерапии: дети заняты общим с родителями делом, все участники видят взаимоотношения в других семьях и делают для себя соответствующие выводы.

– Параллельно ведь идёт общение с людьми с похожими проблемами, – поясняет Виктория Кузьминчук. – Это очень хорошо работает: все садятся в круг, возникает доверительная обстановка, обсуждаются какие-то темы. О себе можно рассказывать или нет. Но в любом случае происходит взаимообмен информацией. Понимая, что похожие сложности возникают не только в твоей семье, но и у других, становится легче принимать и справляться с ситуацией. Подросткам, в свою очередь, важно увидеть включенность и старания своих родителей в преодолении семейного конфликта. Главное – общая заинтересованность в решении проблемы. Так что работу нашей «диспетчерской» можно смело отнести к мере профилактики семейного насилия.

Номер единого телефона – 8(81378)2-93-30. Сюда можно обратиться напрямую, без привлечения органов соцзащиты и получения направления.

Папа может…

В работе юристов КЦСОН есть немало примеров, когда им приходится оказывать правовую помощь семьям при разводе. В последнее время всё чаще в борьбу за ребёнка вступают отцы. Причём, отмечают специалисты, нередко такие, которые до этого в силу разных обстоятельств не особенно участвовали в жизни и воспитании своего чада.

Был случай, когда после решения о лишении матери родительских прав активизировался отец, ранее даже не включённый в свидетельство о рождении. Он через суд доказал своё отцовство и добился того, чтобы ребёнок был доверен ему и не попал в госучреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Есть и другой пример: мама девочки умерла, и отец тоже проявил лучшие мужские качества и совершил очень ответственный шаг. Ещё один папа сумел отстоять пятерых (!) детей.

Остаётся добавить, что в поле зрения специалистов центра находятся 30 детей, проживающих в стационарном отделении, ещё 20 – на полустационаре (когда дети живут в семье, приходят в центр после школы на занятия с психологами, дефектологами, логопедами и т.п.). 20 семей работают над гармонизацией взаимоотношений в рамках «Семейной диспетчерской».

Помимо этого, действенным является и проект «Дорога домой», поддержанный фондом Тимченко, направленный на уменьшение числа лишений родительских прав, служащий в конечном итоге тому, чтобы дети возвращались в семью.

Обо всех возможностях Комплексного центра социального обслуживания населения должно знать как можно больше людей, чтобы, к примеру, бабушка, прочитав нашу статью, подсказала своей внучке, которую бьёт муж, куда можно обратиться за помощью.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области