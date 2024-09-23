Теплотрасса в Тойворово готовится к зиме

Двор на ул. Карла Маркса претерпел масштабные изменения, превратившись из городских задворок в благоустроенную территорию: на проезжей части уложен свежий асфальт, тротуары вымощены красной плиткой – с заездами для колясок, газоны расчищены и фактически подготовлены к озеленению. После асфальтирования между улицами К. Маркса и Урицкого открылся сквозной проезд. Однако Людмила Нещадим обратила внимание подрядчика и сотрудников администрации на недоработки с эстетической стороны. Где-то – брошенный автомобиль на газоне и непрезентабельный канализационный люк, где-то торчит засохший кустарник и остатки покосившегося забора.

- Понятно, что не все мероприятия были предусмотрены контрактом, исходя из объема финансирования. Но мы договорились с подрядчиком о доработке и приведении этой территории в порядок с точки зрения элементов благоустройства, зеленых зон - чтобы двор приобрел завершенный ухоженный вид, – сказала Людмила Николаевна.

В поселке Тойворово ведется замена участка трубопровода теплоснабжения от ТК6 до узла № 7 д. № 3 с заменой запорной арматуры. Старая теплотрасса – в плачевном состоянии, заменить нужно около километра трубопровода, который питает жилой дом в Тойворово и воинскую часть.

- Это один из тех объектов, который всегда вызывал опасения перед началом каждого отопительного сезона, – заметила Людмила Нещадим. – Вообще, все, что касается инженерной инфраструктуры, – это объекты чрезвычайной важности с точки зрения жизнеобеспечения населения. К сожалению, в данном случае было много проблем на этапе закупочных процедур, и контракт удалось заключить только в августе. Сегодня мы пообщались с директором «Коммунальных систем Гатчинского района» Антоном Бойко и с подрядчиком и договорились, что темп работы будет ускорен: в отопительный сезон поселок войдет в срок и без каких-либо проблем для жителей. Администрация будет вести еженедельный контроль графика выполнения работ.

Андрей Соколов