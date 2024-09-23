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В Гатчине отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 25 сентября 2024 г. до окончания работ 27 сентября 2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина:

ул. Достоевского, д.2; 

ул. Урицкого, д.7/18, 11, 19, 31, 34; 

ул. Горького, д.3;

пер. Инженерный, д.1;

ул. Соборная, д.10Б лит. А, Б;

ул. Гагарина, д.25;

ул. 7 Армии, д.15, 15А, 19, 19А, 21;

ул. Карла Маркса, д.57, 61, 67, 77;

ул. Радищева, д.4, 4А, 7Б, 10, 14;

ул. Киргетова, д.5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 15А;

пр-кт 25 Октября, д.2.