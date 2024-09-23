В Гатчине отключат горячую воду
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 25 сентября 2024 г. до окончания работ 27 сентября 2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Достоевского, д.2;
ул. Урицкого, д.7/18, 11, 19, 31, 34;
ул. Горького, д.3;
пер. Инженерный, д.1;
ул. Соборная, д.10Б лит. А, Б;
ул. Гагарина, д.25;
ул. 7 Армии, д.15, 15А, 19, 19А, 21;
ул. Карла Маркса, д.57, 61, 67, 77;
ул. Радищева, д.4, 4А, 7Б, 10, 14;
ул. Киргетова, д.5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 15А;
пр-кт 25 Октября, д.2.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.