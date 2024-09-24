«Безопасная зебра» в Гатчине

16 сентября на всей территории России стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В рамках акции, которая приурочена к началу нового учебного года, проходят просветительские мероприятия по безопасности дорожного движения.

В этом году в игре «Безопасная зебра» приняли участие пять школ города Гатчины. Это команды «Дорожный дозор (школа №5), «Светофор/ПДДШки» (школа №7), «2Б» (школа №9), «Аурус» (школа №12) и «Автоумники» (школа №4).

Ребята выполняли задания на знание дорожных знаков, вспоминали правила дорожного движения, разгадывали тематические ребусы и головоломки, а также на скорость собирали тематические пазлы.

В итоге победила команда Гатчинской начальной школы №5. Эта же команда получила награду за лучшую визитку. На втором месте – команда школы №9, третье место – у школы №7.

Остальные команды награждены за участие в игре.

- Поздравляем всех ребят с началом учебного года и надеемся, что участие в игре поможет им быть всегда примерными участниками дорожного движения! – приветствовала участников директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова.

Организация и проведение интересной обучающей игры – дело коллективное. Учителя и родители готовят маленьких конкурсантов. Специалисты Дворца молодежи и инспекторы Госавтоинспекции разрабатывают игровую программу. В этот раз большую помощь в проведении игры оказали старший инспектор по делам несовершеннолетних в управлении на транспорте Наталья Игоревна Агафонова и государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Михайловна Зверева.

Текст и фото: ГДМ